New Vaccine Rule: ଶିଶୁଙ୍କ ଟିକାକରଣକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ସୂଚନା, ଟିକା ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ ପୂରା ଖବର

New Vaccine Rule: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକାରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟୀକାକରଣ ନିୟମରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଆମେରିକାର ସିଡିସି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରିଛି। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଟୀକାକରଣ ସଂଖ୍ୟା ୧୭ ରୁ ୧୧ କୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। ଟୀକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ ଛଅ ପ୍ରକାରର ଟୀକାକରଣକୁ ବାହାର କରାଯାଇଛି। ଯଦିଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଏହି ବିଷୟରେ ଭିନ୍ନ ମତ ରଖିଛନ୍ତି, ଆମେରିକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଏହି ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ୧୧ ଟି ଟୀକାକରଣ ଆବଶ୍ୟକ।
ନୂତନ ସିଡିସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ, ଆମେରିକାରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏବେ ମିଳିମିଳା, ହୁପିଂ କାଶ, ଟିଟାନସ୍, ରୁବେଲା, ଗାଲ, ଡିପଥେରିଆ, ହିବ୍ ସଂକ୍ରମଣ, ନ୍ୟୁମୋକୋକାଲ୍ ରୋଗ, ଚିକେନପକ୍ସ ଏବଂ ମାନବ ପାପିଲୋମାଭାଇରସ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଟୀକାକରଣ କରାଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ଏହି ସମସ୍ତ ଟୀକା ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତଥାପି, କିଛି ଟୀକା ବିପଦ କାରକ ଉପରେ ଆଧାର କରି ଦିଆଯିବ। ଏଥିରେ ହେପାଟାଇଟିସ୍ ଏ ଏବଂ ବି, ରେସ୍ପିରେଟୋରୀ ସିନସିଟିଆଲ୍ ଭାଇରସ୍ (RSV), ଡେଙ୍ଗୁ, ଏବଂ ମେନିଙ୍ଗୋକୋକାଲ୍ ACWY ଏବଂ ମେନିଙ୍ଗୋକୋକାଲ୍ ଟୀକାକରଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ଟୀକାଗୁଡ଼ିକ ପିଲାଙ୍କ ରୋଗର ଆଶଙ୍କା ଉପରେ ଆଧାର କରି ଦିଆଯିବ।
ଏହି ଟୀକା ଦିଆଯିବ କି ନାହିଁ ତାହା ଡାକ୍ତରମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ।
କିଛି ଟୀକା ପାଇଁ, ଡାକ୍ତରମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦେବେ କି ନାହିଁ ତାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ଏଥିରେ କରୋନାଭାଇରସ୍ ଟିକା ଏବଂ ରୋଟାଭାଇରସ୍ ଟିକା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ଟୀକାଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ, ସିଡିସି କହିଛି ଯେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବେ ପିତାମାତା ଏବଂ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ମତି ଉପରେ ଆଧାରିତ ହେବ। ଏଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନୁହେଁ। ପିତାମାତା ଚାହିଁଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ପାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଆବଶ୍ୟକ।
ସିଡିସି କହିଛି ଯେ ଟୀକାକରଣ ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ-ମାନକ ବିଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ତଥାପି, ଆମେରିକୀୟ ଶିଶୁ ଚିକିତ୍ସା ଏକାଡେମୀ (AAP) ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ବିପଜ୍ଜନକ ଏବଂ ଅନାବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହିଛି। AAP କହିଛି ଯେ ଏହା ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଟୀକାର ସଂଖ୍ୟାକୁ ହ୍ରାସ କରେ, ଯାହା ପିଲାମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବୀମା କଭରେଜ୍ ଜାରି ରହିଛି
CDC ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ 2025 ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଥିବା ଟୀକା ପାଇଁ ବୀମା କଭରେଜ୍ ଜାରି ରହିବ। ତଥାପି, ଭବିଷ୍ୟତ ନୀତି ବିଷୟରେ ଅନିଶ୍ଚିତତା ରହିଛି। ବିଭାଗ କହିଛି ଯେ ଏହା ଆମେରିକାକୁ ବ୍ରିଟେନ, କାନାଡା, ଡେନମାର୍କ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସମେତ 20 ଟି ଦେଶ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛି ଏବଂ ଜାଣିଛି ଯେ ରୋଗ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଟୀକା ସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେରିକା ଏକ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାପି ବ୍ୟତିକ୍ରମ। ବିଭାଗ 10 ଟି ରୋଗ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଡେନମାର୍କର ସୁପାରିଶକୁ ଆମେରିକା ପାଇଁ ଏକ ମଡେଲ ଭାବରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଛି।