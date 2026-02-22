China and Pakistan Meeting: ଭାରତ ବିରୋଧରେ ଚୀନ-ପାକିସ୍ତାନର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ! ନେପାଳରେ ଗୁପ୍ତ ବୈଠକ

Trending Photos
China and Pakistan Meeting: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗତ ଫେବୃଆରୀ ୧୬ ତାରିଖରେ ନେପାଳର ରାଜଧାନୀ କାଠମାଣ୍ଡୁର ସବୁଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଆବାସିକ ଅଞ୍ଚଳ ବାଲୁୱାତାରରେ ଚୀନ୍ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗୁପ୍ତ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଆଟାଚି କର୍ଣ୍ଣେଲ ହାଫିଜ୍-ଉର-ରେହମାନଙ୍କ ସମେତ ଉଭୟ ଦେଶର ସାତ ଜଣ ପ୍ରମୁଖ ଅଧିକାରୀ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରାୟ ଅଢ଼େଇ ଘଣ୍ଟାର ଏହି ବୈଠକର ପ୍ରାଥମିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଭାରତକୁ ଅସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ରୋଡମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ସୂଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ନେପାଳ ମାଟି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ସାମ୍ବାଦିକ ଏବଂ ମାଧେସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି।
ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ପରିବେଶକୁ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା
ବୈଠକରେ ଚୀନ୍ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶତ୍ରୁତାର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଏକ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା। ଚୀନ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଫେବୃଆରୀ 20 ତାରିଖରେ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଅବସରରେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଏଥିପାଇଁ ଚୀନ୍ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ୨୩ ଜଣ ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଚୟନ କରିଥିଲା, ଯାହାଙ୍କୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ତୱାଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ଏକ ମିଥ୍ୟା କାହାଣୀ ସ୍ଥାପନ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଯଦିଓ ଚୀନ୍ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ଏହି ପ୍ରମୁଖ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବିଫଳ ହୋଇତିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ସେପଟେ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ 14 ଜଣଙ୍କୁ ଭାରତର ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି।
ଏକ ବିନିମୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆଳ ଦେଖାଇ ଏକ ପ୍ରଚାର ଖେଳ ଚାଲିଛି। ଏହି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ, ଚୀନ୍ ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବିନିମୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ ଚୀନ୍ ଯାତ୍ରା କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ, ଚୀନ୍ର ଚେଙ୍ଗଡୁରେ ଅବସ୍ଥିତ ପିପୁଲ୍ସ ଲିବରେସନ ଆର୍ମିର ପଶ୍ଚିମ ଥିଏଟର କମାଣ୍ଡର ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଜନା ପଛରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଚୀନ୍ ଏହାର ଭାଷା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର କରିବା ଆଳରେ ନେପାଳର ଲଳିତପୁର ଏବଂ କୀର୍ତ୍ତିପୁରରେ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛି। ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ଯେ ଏହି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଏହାର ବିଚାରଧାରା ପ୍ରସାର ଏବଂ ଭାରତ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ।
ନେପାଳରେ ସନ୍ଦେହଜନକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି
ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, କାଠମାଣ୍ଡୁରେ ଚୀନ୍ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ଅନେକ ଗୁପ୍ତ ବୈଠକ ହୋଇସାରିଛି। ଅନେକ ଥର ପାକିସ୍ତାନର ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା, ISIର ଅଧିକାରୀମାନେ ଦୂତାବାସ କାର୍ଯ୍ୟର ଆଳ ଦେଖାଇ ନେପାଳ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଶେଷ ବୈଠକରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ବେଲୁଚିସ୍ତାନରେ ବିଦ୍ରୋହ ଏବଂ ସେଠାରେ ଚାଲିଥିବା ଚୀନ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁରକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଭାରତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବା ପାଇଁ ନେପାଳକୁ ଏକ ଲଞ୍ଚ ପ୍ୟାଡ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବାରୁ ଭାରତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛନ୍ତି।