Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3073036
Zee OdishaOdisha National-InternationalIndia- china Dispute: ଶକ୍ସଗାମ ଘାଟିକୁ ନେଇ ଭାରତ-ଚୀନ ମୁହାଁମୁହିଁ

India- china Dispute: ଶକ୍ସଗାମ ଘାଟିକୁ ନେଇ ଭାରତ-ଚୀନ ମୁହାଁମୁହିଁ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଶାକ୍ସଗାମ୍ ଉପତ୍ୟକାକୁ ନେଇ ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ୍ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ପୁଣି ଥରେ ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଇଛି। ଭାରତର ବିରୋଧ ପରେ ମଧ୍ୟ ଚୀନ୍ ସୋମବାର ଦିନ ଶାକ୍ସଗାମ୍ ଉପତ୍ୟକା ଉପରେ ତାର ଆଞ୍ଚଳିକ ଦାବିକୁ ଦୋହରାଇଛି। ଚୀନ୍ ଦାବି କରିଛି ଯେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯଥାର୍ଥ। ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଚୀନର ଶ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Jan 13, 2026, 02:52 PM IST

Trending Photos

India- china Dispute: ଶକ୍ସଗାମ ଘାଟିକୁ ନେଇ ଭାରତ-ଚୀନ ମୁହାଁମୁହିଁ

India- china Dispute: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଶାକ୍ସଗାମ୍ ଉପତ୍ୟକାକୁ ନେଇ ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ୍ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ପୁଣି ଥରେ ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଇଛି। ଭାରତର ବିରୋଧ ପରେ ମଧ୍ୟ ଚୀନ୍ ସୋମବାର ଦିନ ଶାକ୍ସଗାମ୍ ଉପତ୍ୟକା ଉପରେ ତାର ଆଞ୍ଚଳିକ ଦାବିକୁ ଦୋହରାଇଛି। ଚୀନ୍ ଦାବି କରିଛି ଯେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯଥାର୍ଥ। ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଚୀନର ଶାକ୍ସଗାମ୍ ଉପତ୍ୟକା ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସମାଲୋଚନା କରି ଭାରତ କହିଛି ଯେ ଏହା ଭାରତୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଭାରତ ତା'ର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଅଧିକାର ରହିଛି।

ପାକିସ୍ତାନ ୧୯୬୩ ମସିହାରେ ଅବୈଧ ଭାବରେ ଅଧିକୃତ ଭାରତୀୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ୫,୧୮୦ ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଶାକ୍ସଗାମ୍ ଉପତ୍ୟକା ଚୀନ୍‌କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲା। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ରଣଧୀର ଜୟସୱାଲ କହିଛନ୍ତି, "ଶାକ୍ସଗାମ୍ ଉପତ୍ୟକା ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଅଞ୍ଚଳ। ଆମେ ୧୯୬୩ ମସିହାର ତଥାକଥିତ ଚୀନ୍-ପାକିସ୍ତାନ ସୀମା ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ କେବେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇନାହୁଁ। ଆମେ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ କହିଆସିଛୁ ଯେ ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମା ଅବୈଧ ଏବଂ ଅମାନ୍ୟ ଅଟେ।"

CPECକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବ ନାହିଁ: ଭାରତ
ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମୁଖପାତ୍ର ରଣଧୀର ଜୟସୱାଲ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ତଥାକଥିତ ଚୀନ-ପାକିସ୍ତାନ ଅର୍ଥନୈତିକ କରିଡର (CPEC)କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଉନାହୁଁ କାରଣ ଏହା ଭାରତୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ଯାଏ, ଯାହା ପାକିସ୍ତାନ ଦ୍ୱାରା ବେଆଇନ ଏବଂ ବଳପୂର୍ବକ ଦଖଲ କରାଯାଇଛି।" ଜୟସୱାଲଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟର ଜବାବରେ ଚୀନ୍ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମୁଖପାତ୍ର ମାଓ ନିଙ୍ଗ୍ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରଥମେ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି ତାହା ଚୀନ୍‌ର ଏକ ଅଂଶ। ଚୀନ୍‌ର ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯଥାର୍ଥ।"

Add Zee News as a Preferred Source

ମାଓ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚୀନ୍ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ୧୯୬୦ ଦଶକରେ ଏକ ସୀମା ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ, ଯାହା ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥିଲା। ସେ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ଏହା ସାର୍ବଭୌମ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବରେ ଚୀନ୍ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ଅଧିକାର। CPEC ଉପରେ ଭାରତର ସମାଲୋଚନା ସମ୍ପର୍କରେ ମାଓ ବେଜିଂର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ମନୋଭାବକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ସ୍ଥାନୀୟ ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ବିକାଶ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିବା ଏକ ଆର୍ଥିକ ପଦକ୍ଷେପ।

କାଶ୍ମୀର ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇଥିଲା ଚୀନ
ମାଓ କହିଥିଲେ ଯେ ଏପରି ଚୁକ୍ତିନାମା ଏବଂ CPEC କାଶ୍ମୀର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଚୀନ୍‌ର ସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଚୀନ୍‌ର ସ୍ଥିତି ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି। କାଶ୍ମୀର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଚୀନ୍‌ର ସରକାରୀ ସ୍ଥିତି ହେଉଛି ଯେ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର ବିବାଦ ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ବିବାଦ ଏବଂ ଜାତିସଂଘ ଚାର୍ଟର, ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ଏବଂ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଚୁକ୍ତିନାମା ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ନିରପେକ୍ଷ ଏବଂ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାୟରେ ଏହାର ସମାଧାନ ହେବା ଉଚିତ। ଚୀନ୍‌ ଏହି ସ୍ଥିତିକୁ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିଛି।

ଶାକ୍ସଗାମ୍ ଉପତ୍ୟକାରେ ଚୀନ୍‌ର ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ଜୟସୱାଲ୍ କହିଥିଲେ ଯେ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର ଏବଂ ଲଦାଖ୍ ଭାରତର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଏବଂ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଂଶ। ଏହା ଅନେକ ଥର ପାକିସ୍ତାନୀ ଏବଂ ଚୀନ୍‌ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି।

About the Author
author img
Prabhudatta Moharana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Nipah Virus
Nipah Virus: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ଫେରିଲା ନିପା ଭାଇରସ...ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ଭୟଙ୍କର ଏହି ରୋଗ?
Humane Sagar Death Case
Humane Sagar Death Case: ହ୍ୟୁମାନ୍ ସାଗର ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା,ଅର୍ପିତା ଓ ସୋମେଶଙ୍କୁ ମିଳିଲା...
toxic movie
Actor Yash: ବିବାଦରେ ଟକ୍ସିକ ଫିଲ୍ମର ଟିଜର, FIR ଦେଲା ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି..
EPFO PF Withdrawal Update
ଏବେ ଇପିଏଫ୍ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ହେଲେ ସହଜ, ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ଥର ଉଠାଇ ପାରିବେ ଟଙ୍କା...
CM Mohan Majhi
CM Mohan Majhi: ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ୨ ଦିନିଆ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ