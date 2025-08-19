China-India Relation: ଭାରତକୁ ସହଯୋଗ ହାତ ବଢାଇଲା ଚୀନ, ୩ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାର ଦେଖାଇଲା ସମାଧାନର ବାଟ
Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Aug 19, 2025, 12:32 PM IST

China-India Relation: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆମେରିକା ଭାରତକୁ ଶୁଳ୍କରେ ରିହାତି ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟପଟେ ଚୀନ୍ ଆମ ଆଡ଼କୁ ବନ୍ଧୁତାର ହାତ ବଢାଇଛି। ଚୀନ୍ ଭାରତର 3ଟି ପ୍ରମୁଖ ଚିନ୍ତାକୁ ଦୂର କରିଛି। ଚୀନ୍ ଭାରତକୁ ବିରଳ ପୃଥିବୀ, ସାର ଏବଂ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ବୋରିଂ ମେସିନ୍ ଯୋଗାଇବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି। ଖବର ସରବରାହ ସଂସ୍ଥା ANI ସୂତ୍ରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛି। ANI ଅନୁଯାୟୀ, ଚୀନ୍ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ୱାଙ୍ଗ ୟି ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଚୀନ୍ ଭାରତର ସାର, ବିରଳ ପୃଥିବୀ ଏବଂ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ବୋରିଂ ମେସିନ୍ ର ତିନୋଟି ପ୍ରମୁଖ ଚିନ୍ତାକୁ ଦୂର କରୁଛି। ଚୀନ୍ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୋମବାର ଦୁଇ ଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ଭାରତ ଆସିଛନ୍ତି।

ଏହି ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ହୋଇଥିଲା ଆଲୋଚନା
ସୋମବାର ପୂର୍ବରୁ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଏସ ଜୟଶଙ୍କର ତାଙ୍କ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବକ୍ତବ୍ୟରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆଲୋଚନାରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା, ଲୋକ-ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଗ, ନଦୀ ତଥ୍ୟ ଆଦାନପ୍ରଦାନ, ସୀମା ବାଣିଜ୍ୟ, ସଂଯୋଗୀକରଣ ଏବଂ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଦାନପ୍ରଦାନ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୁଲାଇରେ ଚୀନ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଉଠାଇଥିବା ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲେ।

ଚୀନ୍ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ୱାଙ୍ଗ ୟିଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବକ୍ତବ୍ୟରେ, ଜୟଶଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ ଯେ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରମୁଖ ଅର୍ଥନୀତି ଭାବରେ, ଭାରତ-ଚୀନ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ରହିଛି। "ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ପ୍ରତିବନ୍ଧକାତ୍ମକ ବାଣିଜ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ ପ୍ରତିବନ୍ଧକଗୁଡ଼ିକୁ ଏଡାଇ ଦିଆଯିବା ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ ବୋଲି ଜୟଶଙ୍କର କହିଥିଲେ। "ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ୍ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥିର ଏବଂ ଗଠନମୂଳକ ସମ୍ପର୍କ କେବଳ ଆମ ଲାଭ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ। ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ମାନ, ପାରସ୍ପରିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ଏବଂ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଆଧାରରେ ସମ୍ପର୍କ ପରିଚାଳନା କରି ଏହା ସର୍ବୋତ୍ତମ ଭାବରେ ହାସଲ କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। 

ସୋମବାର ଦିନ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଚୀନ୍ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ସମୟରେ ଜୟଶଙ୍କର କହିଥିଲେ ଯେ ମତଭେଦ ବିବାଦରେ ପରିଣତ ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସଂଘର୍ଷରେ ପରିଣତ ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚୀନ୍ ନେତାଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତ ଦୁଇ ଦେଶକୁ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କ ସମୀକ୍ଷା କରିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରେ ଏବଂ ଏହା ବିଶ୍ୱ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ପାରସ୍ପରିକ ସ୍ୱାର୍ଥର କିଛି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମତ ବିନିମୟ କରିବାର ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ। ପୂର୍ବ ଲଦାଖରେ ପ୍ରକୃତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖାରେ ଚୀନ୍ ସେନାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପରେ ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ଯାହା ଫଳରେ ଏପ୍ରିଲ-ମେ 2020 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁହାଁମୁହିଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଚୁକ୍ତିନାମା ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ରହିଥିଲା।

2024 ବ୍ରିକ୍ସ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ପୂର୍ବରୁ, ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ୍ ପୂର୍ବ ଲଦାଖରେ LAC ସହିତ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଉପରେ ଏକ ନୂତନ ଚୁକ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଯାହା ଉତ୍ତେଜନା ହ୍ରାସ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ମାସଗୁଡ଼ିକରେ, ଦୁଇ ଦେଶ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, ଭାରତ ଏଲ୍ଏସିରେ ଉତ୍ତେଜନାକୁ ଆହୁରି ହ୍ରାସ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଆସୁଛି।

