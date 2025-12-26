Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3054551
Zee OdishaOdisha National-International

China-US Relations: ଆମେରିକାକୁ ଚୀନ୍ ଦେଲା ବଡ଼ ଝଟକା, ୨୦ ଆମେରିକୀୟ କମ୍ପାନୀକୁ କଲା ବ୍ୟାନ୍, ଟେନସନରେ ଟ୍ରମ୍ଫ

China-US Relations: ଚୀନ୍ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଚୀନ୍ ପ୍ରମୁଖ ଆମେରିକୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କମ୍ପାନୀ ସମେତ ୨୦ଟି କମ୍ପାନୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଟକଣା ଘୋଷଣା କରିଛି। ଚୀନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ତାଇୱାନକୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉପକରଣ ବିକ୍ରୟ ପରେ ଏହି କଟକଣା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି।

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Dec 26, 2025, 08:17 PM IST

Trending Photos

China Hits US with Sanctions
China Hits US with Sanctions

China-US Relations: ଚୀନ୍ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଚୀନ୍ ପ୍ରମୁଖ ଆମେରିକୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କମ୍ପାନୀ ସମେତ ୨୦ଟି କମ୍ପାନୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଟକଣା ଘୋଷଣା କରିଛି। ଚୀନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ତାଇୱାନକୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉପକରଣ ବିକ୍ରୟ ପରେ ଏହି କଟକଣା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି।

ଚୀନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ତାଇୱାନକୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ବୋଇଂର ସେଣ୍ଟ ଲୁଇସ୍ ଶାଖା ସମେତ ୧୦ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ୨୦ ଜଣ ଆମେରିକୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କମ୍ପାନୀ ଉପରେ କଟକଣା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି।

ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ ଚୀନରେ ଏହି କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଖାଯାଇଥିବା ଯେକୌଣସି ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଫ୍ରିଜ୍ କରାଯିବ। ଚୀନର ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ଏହି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସାୟରେ ନିୟୋଜିତ ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି।

Add Zee News as a Preferred Source

ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ତାଲିକାରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ - ପ୍ରତିରକ୍ଷା କମ୍ପାନୀ ଆଣ୍ଡୁରିଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଏବଂ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କମ୍ପାନୀର ନଅ ଜଣ ବରିଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀଙ୍କ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ଚୀନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାରୁ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ନର୍ଥ୍ରପ୍ ଗ୍ରୁମ୍ୟାନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ସ କର୍ପୋରେସନ ଏବଂ L3Harris ମାରିଟାଇମ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ଭଳି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି।

ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଆମେରିକା ତାଇୱାନକୁ ୧୧.୧ ବିଲିୟନ ଡଲାରର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବିକ୍ରୟ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଯାହାକୁ ୱାଶିଂଟନ୍ ତାଇୱାନ ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତି ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି। ଏହି ଘୋଷଣା ପରେ ବେଜିଂ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛି। 

ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଚୀନ୍ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଜଣେ ମୁଖପାତ୍ର ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛନ୍ତି, "ତାଇୱାନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଚୀନ୍‌ର ମୂଳ ସ୍ୱାର୍ଥର ଏକ ଅଂଶ ଏବଂ ଚୀନ୍‌-ଆମେରିକା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଲାଲ ରେଖା ଯାହାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।" ବୟାନରେ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ତାଇୱାନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯେକୌଣସି ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟର ଦୃଢ଼ ଜବାବ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଦ୍ୱୀପକୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଦେବା ପାଇଁ "ବିପଜ୍ଜନକ" ପ୍ରୟାସ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଆମେରିକାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି।

ଚୀନ୍‌ର ସରକାରୀ ସ୍ଥିତି ହେଉଛି ଯେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଭାବରେ ଶାସିତ ତାଇୱାନ ଚୀନ୍‌ର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ। ଯାହାକୁ ତାଇୱାନ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଦାବି କରେ ଯେ ଏହା ଘରୋଇ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ - ବିଶେଷକରି ତାଇୱାନ ସମ୍ପର୍କ ଆଇନ - ତାଇୱାନକୁ ଏହାର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜିନିଷ ଯୋଗାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ତାଇୱାନକୁ ଆମେରିକାର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବିକ୍ରୟ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଚୀନ୍‌-ଆମେରିକା ସମ୍ପର୍କରେ ଉତ୍ତେଜନାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଉତ୍ସ ହୋଇଛି ଏବଂ ବେଜିଂ ଏହାକୁ ଏହାର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଏବଂ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ଅଖଣ୍ଡତାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ଭାବରେ ଦେଖେ।

About the Author
author img
Jagdish Barik

Journalist

...Read more

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

China-US Relations
ଆମେରିକାକୁ ଚୀନ୍ ଦେଲା ବଡ଼ ଝଟକା, ୨୦ ଆମେରିକୀୟ କମ୍ପାନୀକୁ କଲା ବ୍ୟାନ୍, ଟେନସନରେ ଟ୍ରମ୍ଫ!
Rail announcement
Doubling train capacity: ପୁରୀ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହେବ ରେଳ ଚଳାଚଳ
Rastriya Bal Puraskar
Rastriya Bal Puraskar: ସାହସୀ ପିଲାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି
Singer Subhasis Mahakul
Ollywood: ସଂସାର ଟିକେ ଅଭାବରେ ଚାଲିଛି- ଗାୟକ ଶୁଭାଶିଷ ମହାକୁଳ
Syria Tragedy
Syria Tragedy: ନମାଜ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ, ୮ ମୃତ ଅନେକ ଆହତ...