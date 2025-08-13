China lay Railway: ଭାରତ ସୀମାରେ ରେଳ ଲାଇନ ବିଛାଉଛି ଚୀନ

Trending Photos
China lay Railway: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ତିବ୍ଦତ-ସିନଜିଆଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ 2000 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ନୂତନ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଏହି ରେଳ ଲାଇନ ଭାରତର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଂଶ ଅକ୍ସାଇ ଚିନ୍ ନିକଟ ଦେଇ ଯିବ। ଏହି ଲାଇନର ମାର୍ଗ ପ୍ରକୃତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା (LAC) ର ବହୁତ ନିକଟରେ।
ଚୀନ୍ 2008 ମସିହାରୁ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଯୋଜନା କରୁଥିଲା। ଏହି ଲାଇନ ଚୀନ୍ର ଜିନଜିଆଙ୍ଗର ହୋତାନକୁ ତିବ୍ଦତର ଲାସା ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବ। ଶିଗାତ୍ସେ-ଲାସା ଏବଂ ବେଜିଂ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ରେଳ ସଂଯୋଗ ଅଛି। ନୂତନ ଲାଇନ ତିବ୍ଦତର ଶିଗାତ୍ସେରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହା ନେପାଳର ସୀମା ସହିତ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଚାଲିବ। ହାରାହାରି ଉଚ୍ଚତା 4500 ମିଟର ହେବ। ଏହା କୁଲୁନ୍, କାରାକୋରମ୍, କୈଳାସ ଏବଂ ହିମାଳୟର ପର୍ବତମାଳା ଦେଇ ଯିବ।
ଚୀନର ନୂତନ ରେଳ ଲାଇନରେ ମଧ୍ୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିଛି। ଏହି ରାସ୍ତାରେ ହିମବାହ, ବରଫ ନଦୀ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବରଫ ହୋଇଥିବା ମାଟିର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିବ। ରେଳପଥର ପ୍ରଥମ ଅଂଶ ଶିଗାଟସେରୁ ପ୍ୟୁକ୍ଟସୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ ଯାହା ରୁଟୋଗ ଏବଂ ପାଙ୍ଗୋଙ୍ଗ ହ୍ରଦ ନିକଟ ଦେଇ ଯିବ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି 2035 ସୁଦ୍ଧା ଲାସାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି 5000 କିଲୋମିଟର ମାଳଭୂମି ରେଳ ନେଟୱାର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା। ଏହା ଚୀନକୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବ।
ଅକ୍ସାଇ ଚୀନ୍ ବିବାଦ- ଅକ୍ସାଇ ଚୀନ୍ ଭାରତର ଏକ ଅଂଶ ଏବଂ ଏହା ୧୯୫୦ ମସିହାରୁ ଚୀନ୍ ଦଖଲରେ ଅଛି। ୧୯୫୦ ଦଶକରେ ଚୀନ୍ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ରାଜପଥ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲା ଯାହା ୧୯୬୨ ମସିହାରେ ଭାରତ-ଚୀନ୍ ଯୁଦ୍ଧର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ପାଲଟିଥିଲା। ସୀମା ସୁରକ୍ଷା- ଚୀନ୍ LAC ନିକଟରେ ରେଳ ଲାଇନ ଦେଇ ଶୀଘ୍ର ସୈନ୍ୟ ଏବଂ ସାମରିକ ଉପକରଣ ମୁତୟନ କରିପାରିବ।
ଚୀନ୍ ମଧ୍ୟ ନିୟାଙ୍ଗଚି ରୁଟ୍ ଦେଇ ଲହାସାରୁ ଚେଙ୍ଗଡୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଳ ଲାଇନ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଏହା ସହିତ, ଏହି ଟ୍ରେନ ନେପାଳ-ତିବ୍ଦତ ସୀମାରେ ଥିବା ଗିରୋଗ ଏବଂ ଚାମ୍ବି ଉପତ୍ୟକାର ୟାଡୋଙ୍ଗ କାଉଣ୍ଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଚାଲିବ। ଯେଉଁଠାରେ ୨୦୧୭ରେ ଡୋକଲାମ ବିବାଦ ହୋଇଥିଲା। ଚୀନ୍ ଏଠାରେ ଏକ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରିସାରିଛି।