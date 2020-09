ଚୀନ-ପାକିସ୍ତାନକୁ ମିଳିବ ଜବାବ, ୟୁଏନଏସସିର ସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟତା ଲାଗି ଭାରତକୁ ମିଳିଲା ଫ୍ରାନ୍ସର ସମର୍ଥନ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟରେ ବଢିବ ଭାରତର ଶକ୍ତି । ଆଉ ଭାରତର ଦୁଇ ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦୀ ଚୀନ (China) ସହ ପାକିସ୍ତାନକୁ (Pakistan) ସେମାନଙ୍କ ଭାଷାରେ ମିଳିବ ଜବାବ । ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ-ୟୁଏନଓ (UNO-United Nations Organisation) ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦ-ୟୁଏନଏସସି(UNSC-United Nations Security Council) ଭାରତର ସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟତାକୁ (Indias Permanent Membership) ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛି ଅନ୍ୟତମ ମିତ୍ର ଦେଶ ଫ୍ରାନ୍ସ (France)। ଯାହା ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ଚୀନ ଲାଗି ଏକ ଝଟକା ସଦୃଶ୍ୟ।

ଅନ୍ୟପଟେ ଶତ୍ରୁ ଦେଶଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେବା ଲାଗି ସାମରିକ ଶକ୍ତିକୁ ବଢାଇବାରେ ଲାଗିଛି ଭାରତ । ଏହି କ୍ରମରେ ସେପ୍ଟମ୍ବର ୧୦ ତାରିଖ ୨୦୨୦, ଗୁରୁବାର ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟତମ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ରାଫେଲକୁ (Modern Fighter Jet Rafale) ଔପଚାରିକ ଭାବେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା-ଆଇଏଏଫ(IAF-Indian Air Force) ସାମିଲ କରାଯାଇଛି । ଏନେଇ ହରିୟାଣାସ୍ଥିତ (Haryana) ଅମ୍ବାଲା ବାୟୁସେନା ଘାଟି (Ambala Air Base) ଠାରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ଏୟାର ସୋ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ (Air Show Programme) ଯୋଗ ଦେବା ଲାଗି ଫ୍ରାନ୍ସ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଫ୍ଲୋରେନ୍ସ ପାର୍ଲିଙ୍କୁ (French Defence Minister Florence Parly) କରାଯାଇଥିଲା ଆମନ୍ତ୍ରଣ।

ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବା ଲାଗି ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିବା ଫ୍ରାନ୍ସ ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିପକ୍ଷ (Indian Counterpart) ରାଜନାଥ ସିଂହଙ୍କୁ (Rajnath Singh) ସାକ୍ଷାତ କରିବା ସହ ଅମ୍ବାଲାରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ଏୟାର ସୋ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଅମ୍ବାଲା ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇ ଦେଶର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ।

Recently, our two countries showed solidarity in the management of the health crisis. At peak of #COVID19 in France, India supported us by sending essential medicines. On our side, we recently sent to India medical equipment for patients in intensive care: Florence Parly https://t.co/1QVFQWIIIj

