USA Impose 100% tariff:ଚୀନ ପରେ ଶତପ୍ରତିଶତ ଟାରିଫ ଲଗାଇଲା ଆମେରିକା, କଣ କହିଲା ଚୀନ, ପଢନ୍ତୁ ପୂରା ରିପୋର୍ଟ

USA Impose 100% tariff: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା ଏବଂ ଚୀନ୍ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଉତ୍ତେଜନା ପୁଣି ଥରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଚୀନ୍ ରୁ ଆମଦାନି ହେଉଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ୧୦୦ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଚୀନ୍ ଦ୍ୱୈତ ମାନଦଣ୍ଡ ଏବଂ ଅନୁଚିତ ବାଣିଜ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସର ଉଦାହରଣ ଭାବରେ କଡ଼ା ନିନ୍ଦା କରିଛି। ବିରଳ-ପୃଥିବୀ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥର ରପ୍ତାନି ଉପରେ ଚୀନ୍ ର କଡ଼ା ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଜବାବରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଆସିଛି।
ଚୀନ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଏହାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୈଧ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସୁରକ୍ଷା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହା ସମସ୍ତ ଦେଶ ସହିତ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ସହଯୋଗକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏହି ସମୟରେ, ଆମେରିକା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଯେ ଯଦି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ନ ଆସେ, ତେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ସହ ଚଳିତ ମାସରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବୈଠକ ବାତିଲ ହୋଇପାରେ।
ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରୁ ଚୀନ୍ ଆମେରିକା ଉପରେ ଆର୍ଥିକ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଚୀନ୍। ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମୁଖପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ଚୀନ୍ର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଛି ଏବଂ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଆଲୋଚନାର ବାତାବରଣକୁ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି।" ବାଣିଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛି, "ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଅଧିକ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇବାକୁ ଧମକ ଦେବା ଚୀନ୍ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବାର ସଠିକ୍ ଉପାୟ ନୁହେଁ।"
ଚୀନ୍ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନକୁ ତା'ର ବାଣିଜ୍ୟ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ଏବଂ "ବହୁତ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇବାର ଧମକ"କୁ ନିନ୍ଦା କରିଛି। ଚୀନ୍ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଯେ ଯଦି ଆମେରିକା ତା'ର ଭୁଲ ନୀତି ଜାରି ରଖେ, ତେବେ ଚୀନ୍ ତା'ର ବୈଧ ଅଧିକାର ଏବଂ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ କଠିନ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ।
ଚୀନ୍ ମୁଖପାତ୍ର ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଚୀନ୍ର ସ୍ଥିତି ସ୍ପଷ୍ଟ। ଆମେ ବାଣିଜ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଚାହୁଁନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏହାକୁ ଭୟ ମଧ୍ୟ କରୁନାହୁଁ। ଆମେ ଆମେରିକାକୁ ତା'ର ଭୁଲ ଅଭ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକୁ ତୁରନ୍ତ ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ।"
ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଚୀନ୍ ଉପରେ ୧୦୦% ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବା ସମୟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିରଳ ପୃଥିବୀ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଉପରେ ଚୀନ୍ ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମସ୍ତ ଦେଶକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ସେ ଏହାକୁ ଏକ ନୈତିକ ଅପମାନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବା ପାଇଁ ଚୀନ୍ର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ରଣନୀତିର ଏକ ଅଂଶ। ଟ୍ରମ୍ପ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇ ଆମେରିକା ଏକପାଖିଆ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୧ ନଭେମ୍ବର, ୨୦୨୫ ଠାରୁ, ଆମେରିକା ଚୀନ୍ ଉପରେ ୧୦୦% ନୂତନ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବ, ଯାହା ପୃଥକ ଭାବରେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଚଳିତ ଯେକୌଣସି ଶୁଳ୍କ ସହିତ ଅତିରିକ୍ତ ହେବ।