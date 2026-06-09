CID Raid: ଜାଲିଆତି ମାମଲା: ମମତାଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରେ CID! TMC ଅଫିସରେ ହଠାତ୍ ଚଢ଼ାଉ

CID Raid: ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର ଜାଲିଆତି ମାମଲାର ତଦନ୍ତକୁ ନେଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜନୀତିରେ ଉତ୍ତେଜନା ବଢ଼ିଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା CID ଟିମ୍ ସୋମବାର କୋଲକାତାର ହରିଶ ଚାଟାର୍ଜୀ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ରେ ଅବସ୍ଥିତ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ (TMC)ର ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ତଲାସି ଚଳାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଟି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ବାସଭବନର ସମ୍ମୁଖରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ ଘଟଣାଟି ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରାୟ ୩୦ ଜଣ CID ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଏକ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତେବେ ତଲାସି ପୂର୍ବରୁ CID ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହ ତୃଣମୂଳ ନେତାଙ୍କ ତୀବ୍ର ବାକ୍ବିତଣ୍ଡା ହୋଇଥିଲା। ପରେ ଦୀର୍ଘ ଆଲୋଚନା ପରେ CID ଟିମ୍କୁ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
CID ଅଧିକାରୀମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବାସଭବନରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାର ସନ୍ଦେହ ଅନୁଯାୟୀ, ବିବାଦୀୟ ଚିଠି ଏବଂ ସ୍ୱାକ୍ଷର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ହୋଇଥିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
CID ଟିମ୍କୁ ପ୍ରବେଶରେ ବାଧା ଦେଇଥିଲେ ତୃଣମୂଳର ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଶୁଭାଶିଷ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯାହାଙ୍କ ନାମରେ ନୋଟିସ ଜାରି ହୋଇଛି, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ତଲାସିକୁ ଅନୁମତି ଦେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ଏହାକୁ ନେଇ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା।
ଅନ୍ୟପଟେ, ଏହି ସ୍ୱାକ୍ଷର ଜାଲିଆତି ମାମଲାରେ ତୃଣମୂଳ ସାଂସଦ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ CID ପକ୍ଷରୁ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ସମନ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟାରେ ଭବାନୀଭବନରେ ହାଜର ହେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ଏବଂ ସେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ମାମଲା ଥିବା ଦର୍ଶାଇ ଅଧିକ ସମୟ ମାଗିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ଏହି ଘଟଣା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜନୀତିରେ ନୂଆ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ବେଳେ CID ତଦନ୍ତର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି।