Add Zee Business As A Preferred Source
App

CID Raid: ଜାଲିଆତି ମାମଲା: ମମତାଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରେ CID! TMC ଅଫିସରେ ହଠାତ୍ ଚଢ଼ାଉ

CID Raid: ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର ଜାଲିଆତି ମାମଲାର ତଦନ୍ତକୁ ନେଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜନୀତିରେ ଉତ୍ତେଜନା ବଢ଼ିଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା CID ଟିମ୍ ସୋମବାର କୋଲକାତାର ହରିଶ ଚାଟାର୍ଜୀ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍‌ରେ ଅବସ୍ଥିତ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ (TMC)ର ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ତଲାସି ଚଳାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଟି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ବାସଭବନର ସମ୍ମୁଖରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ ଘଟଣାଟି ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jun 09, 2026, 04:47 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 04:47 PM IST
CID Raid: ଜାଲିଆତି ମାମଲା: ମମତାଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରେ CID! TMC ଅଫିସରେ ହଠାତ୍ ଚଢ଼ାଉ

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
FIFA World Cup 2026: ଏଣିକି ବିନା ବାଧାରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣ
FIFA World Cup 202614 min ago
2
Odia News35 min ago
3
Top 10 news39 min ago
4
INDIA Alliance Meeting1 hr ago
5
PM UJJWALA YOJANA1 hr ago