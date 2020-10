ଖୁସି ଖବର: ଦୀର୍ଘ ୭ ମାସ ପରେ ଆଜିଠାରୁ ଖୋଲିବ ସିନେମା ହଲ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦୀର୍ଘ ୭ ମାସ ପରେ ଆଜିଠାରୁ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି ସିନେମା ହଲ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଅନଲକ ୫।୦ ଗାଇଡଲାଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଆଜିଠାରୁ ସିନେମା ହଲ, ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ସବୁ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି। ଚଳିତ ମାସ ୧୫ ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ ଆଜି ଠାରୁ ଦେଶର ସମସ୍ତ ସିନେମା ହଲ, ଥିଏଟର୍ସ, ମଲ୍ଟିପ୍ଲେକ୍ସ ଖୋଲିବ। ତେବେ ଗାଇଡ଼ ଲାଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ସଙ୍ଗେ ମାତ୍ର ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଅନୁମତି ମିଳିବ।

କୋରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଣିବାକୁ ଗତ ୬ ତାରିଖରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଗାଇଡଲାଇନ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ପରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସହିତ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ ଜାରି କରିଛନ୍ତି।

ଗାଇଡ଼ଲାଇନ ମୁତାବକ ସିନେମା ହଲ, ମଲ୍ଟିପ୍ଲେକ୍ସ ଗୁଡ଼ିକରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପର୍ଶହୀନ ସାନିଟାଇଜରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଅଡିଟୋରିଅମ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଥର୍ମାଲ ସ୍କ୍ରିନିଂ କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ତେବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ନଥିବ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ ନେଇ ଅନୁମତି ମିଳିବ ବୋଲି ଗାଇଡ଼ଲାଇନରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି।

Information and Broadcasting Ministry releases standard operating protocols (SOPs) to be followed at all cinemas/ theatres/multiplexes.

Government of India has permitted cinemas/ theatres/multiplexes to re-open from 15th October. pic.twitter.com/zAetxtJDNV

