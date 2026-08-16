ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋରେ ମହିଳାଙ୍କ ଫଟୋ ଉଠାଇ CISF ଯବାନ ନିଲମ୍ବିତ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଶନିବାର ରାତିରେ ଦିଲ୍ଲୀର AIIMS ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନରେ ଜଣେ CISF ଯବାନ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଫଟୋ ଉଠାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ମହିଳା ବିରୋଧ କରିବା ପରେ ବିବାଦ ଏବଂ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହାତାହାତି ହୋଇଥିଲା। ତଥାପି, ମହିଳା ଜଣକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିନଥିଲେ। CISF ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯବାନଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି। ଘଟଣାର ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ CCTV ଫୁଟେଜ୍ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଘଟଣାଟି AIIMS ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନରେ ଘଟିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଘଟଣା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓରେ ଯବାନ ଏବଂ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ତଥାପି, କେବଳ ଭିଡିଓ ଆଧାରରେ ଘଟଣାର ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।
ମେଟ୍ରୋ ପୋଲିସ ଅନୁଯାୟୀ, ରବିବାର ଦିନ ପ୍ରାୟ ୧୨ଟା ୪୦ ସମୟରେ ଏମସ୍ ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନରୁ ଏକ PCR କଲ୍ ଆସିଥିଲା। ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ, ଏକ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣା ବିଷୟରେ ବିବରଣୀ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ, ବିବାଦରେ ଜଡିତ ମହିଳା ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ଯାତ୍ରୀମାନେ - ସମ୍ପୃକ୍ତ ମହିଳା ସମେତ - CISF ଯବାନଙ୍କ ଉପରେ ମହିଳାଙ୍କ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ପୋଲିସ CISF ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ବିଷୟ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲା।
ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓ ଏବଂ କିଛି ଦାବିରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଯବାନଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ମାଗିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ସର୍ଭିସ୍ ପିସ୍ତଲ ସେମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଦେଖାଇଥିଲେ। ତଥାପି, ପୋଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ପିସ୍ତଲ ଦେଖାଇବା ଦାବି ଭୁଲ ଏବଂ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଏପରି କୌଣସି ଘଟଣା ଘଟିନାହିଁ। ତେଣୁ, ଏହି ଦାବି କେବଳ ଏକ ସରକାରୀ ତଦନ୍ତ ପରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇପାରିବ।
CISF ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯବାନଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ମହିଳାଙ୍କ ଫଟୋ ଉଠାଇବାର ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ୟ କି ନାହିଁ ଏବଂ ଝଗଡ଼ା ସମୟରେ ଯବାନ ପ୍ରୋଟୋକଲ ପାଳନ କରିଥିଲେ କି ନାହିଁ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ମେଟ୍ରୋ ପରିସରରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ CISF ଦାୟୀ। ତେଣୁ, ଘଟଣା ସହିତ ଜଡିତ CCTV ଫୁଟେଜ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ଭିଡିଓଗୁଡ଼ିକର ଯାଞ୍ଚକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ଆଧାରରେ ହିଁ ସମଗ୍ର ଘଟଣାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ।