Add Zee Business As A Preferred Source
App

ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋରେ ମହିଳାଙ୍କ ଫଟୋ ଉଠାଇ CISF ଯବାନ ନିଲମ୍ବିତ

ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଘଟଣା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓରେ ଯବାନ ଏବଂ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ତଥାପି, କେବଳ ଭିଡିଓ ଆଧାରରେ ଘଟଣାର ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Aug 16, 2026, 08:40 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 08:40 PM IST
ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋରେ ମହିଳାଙ୍କ ଫଟୋ ଉଠାଇ CISF ଯବାନ ନିଲମ୍ବିତ
Image Credit: CISF ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯବାନଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି।

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ମୟୂରଭଞ୍ଜ କେନ୍ଦୁଝର ସମେତ ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ୍‌ ଛୁଟି ଘୋଷଣା
2
3
4
5