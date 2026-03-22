UNI: ୟୁଏନଆଇ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସିଲ କଲା ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ, ଜାଣନ୍ତୁ ପୂରା କାରଣ

UNI: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଆଧାର କରି ସମ୍ବାଦ ସଂସ୍ଥା UNIର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ସିଲ୍ କରିଛି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂଗଠନ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ "ପ୍ରେସ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ" ବୋଲି କହିଛି। ଖବର ସରବରାହ ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ପୋଲିସ ଏହାର ମହିଳା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଛି। ତଥାପି, ଡେପୁଟି କମିଶନର ଅଫ୍ ପୋଲିସ ସଚିନ ଶର୍ମା ପିଟିଆଇକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁସରଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସବୁକିଛି ଭିଡିଓରେ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ହେତୁ କୌଣସି ଭୁଲ୍ ହୋଇନାହିଁ।
The forcible takeover of the Rafi Marg office of United News of India (UNI), the oldest news agency in the country, by the Delhi Police is a grave and unprecedented assault on press freedom in India. Journalists were dragged and manhandled, even women journalists were not… pic.twitter.com/UG9cmRNNX4
— United News of India (@uniindianews) March 20, 2026
ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ଜମି ଆବଣ୍ଟନ ବାତିଲକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ଖବର ସରବରାହ ସଂସ୍ଥାର ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିବା ପରେ ପୋଲିସ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଫୋର୍ସ ନିୟୋଜିତ କରି ସିଲ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିବା ପାଇଁ ରଫି ମାର୍ଗରେ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା।
ମାମଲାଟି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅଧୀନସ୍ଥ ଭୂମି ଏବଂ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଆଦେଶ ସହିତ ଜଡିତ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସମ୍ବାଦ ସଂସ୍ଥାକୁ ପରିସର ଖାଲି କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ମାମଲାଟି ସମ୍ବାଦ ସଂସ୍ଥାକୁ ଆବଣ୍ଟିତ ଜମିର ଆବଣ୍ଟନ ବାତିଲ ସହିତ ଜଡିତ ଥିଲା। ହାଇକୋର୍ଟ ଖବର ସଂସ୍ଥାର ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରି ବାତିଲକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି।
UNI X ରେ କହିଛି, "ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ସମ୍ମାନିତ ଖବର ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ, ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ସିଲ୍ କରିବା ପ୍ରେସ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରତି ଗମ୍ଭୀର ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।"
X ରେ ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ଏକ କଥିତ ଭିଡିଓରେ ଜଣେ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କଥିତ ଭାବରେ ଜଣେ ମହିଳା ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସହ ଝଗଡ଼ା କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ସାମ୍ବାଦିକ ତାଙ୍କ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ, ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆପତ୍ତି କରୁଥିବାର ଶୁଣାଯାଉଛି, "ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ମ୍ୟାଡାମ୍? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଏବଂ ଗୋଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେବି," ଏବଂ "ଏହା କି ପ୍ରକାରର ପଦ୍ଧତି?" ଏଥିରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି ଯେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ବଳପୂର୍ବକ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା, ଅନେକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜିନିଷପତ୍ର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇନଥିଲା, ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଦଳ ଦ୍ୱାରା ମହିଳା ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସହିତ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଖବର ସରବରାହ ସଂସ୍ଥାର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।