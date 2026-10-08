Add Zee Business As A Preferred Source
App

Chappal Protest: ଫ୍ରିଡମ୍ ପାର୍କରେ ବଡ଼ ପ୍ରତିବାଦ: SIRକୁ ନେଇ CJPର ‘ଚପଲ ବିକ୍ଷୋଭ’

CJP ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଜିତ ଦିପକେ, ମୁଖପାତ୍ର ସୌରଭ ଦାସ ଓ ଆଶୁତୋଷ ରଙ୍କାଙ୍କ ସହ ଅଭିନେତା ପ୍ରକାଶ ରାଜ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଯୁବ ଓ ସିଭିଲ୍ ସୋସାଇଟି ସଂଗଠନର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ପ୍ରକାଶ ରାଜ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଫ୍ରିଡମ୍ ପାର୍କରେ ହେବାକୁ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Oct 08, 2026, 07:27 AM IST|Updated: Oct 08, 2026, 07:27 AM IST
Chappal Protest: ଫ୍ରିଡମ୍ ପାର୍କରେ ବଡ଼ ପ୍ରତିବାଦ: SIRକୁ ନେଇ CJPର ‘ଚପଲ ବିକ୍ଷୋଭ’
Image Credit: Image Source: Social Media X

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ମାଆ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଖୁସି ଖବର ପାଇବେ ଏହି ସବୁ ରାଶି! ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜି କେମିତି କଟିବ ଆପଣଙ୍କ ଦି
2
3
4
5