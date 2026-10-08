Chappal Protest: ଫ୍ରିଡମ୍ ପାର୍କରେ ବଡ଼ ପ୍ରତିବାଦ: SIRକୁ ନେଇ CJPର ‘ଚପଲ ବିକ୍ଷୋଭ’

Chappal Protest: ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଅକ୍ଟୋବର ୮ ତାରିଖରେ ‘ଚପଲ ବିକ୍ଷୋଭ’ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି CJP। CJPର ସହ-ସଂଯୋଜକ ଆଶୁତୋଷ ରଙ୍କାଙ୍କ ଘୋଷଣା ଅନୁସାରେ, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଫ୍ରିଡମ୍ ପାର୍କରେ ସକାଳ ୧୦ଟା ୩୦ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ଭୋଟର ତାଲିକାର ସ୍ପେଶାଲ୍ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ ରିଭିଜନ୍ ବା SIRକୁ ନେଇ ‘ପିପୁଲ୍ସ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍’ ବା ଜନ-ଅଦାଲତ ଆୟୋଜିତ ହେବ ଏବଂ ଏହା ପରେ ‘ଚପଲ ବିକ୍ଷୋଭ’ କରାଯିବ। ରଙ୍କା କହିଛନ୍ତି ଯେ SIR ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ନାମ ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା ବୋଲି ଦାବି କରୁଥିବା କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଲୋକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ।
କର୍ଣ୍ଣାଟକର ବିଭିନ୍ନ ସିଭିଲ୍ ସୋସାଇଟି ସଂଗଠନ SIR ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ଉଠାଇଥିବା ଆପତ୍ତି ଓ ଚିନ୍ତା ଉପରେ ଏହି ପିପୁଲ୍ସ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି। CJP ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଜିତ ଦିପକେ, ମୁଖପାତ୍ର ସୌରଭ ଦାସ ଓ ଆଶୁତୋଷ ରଙ୍କାଙ୍କ ସହ ଅଭିନେତା ପ୍ରକାଶ ରାଜ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଯୁବ ଓ ସିଭିଲ୍ ସୋସାଇଟି ସଂଗଠନର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ପ୍ରକାଶ ରାଜ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଫ୍ରିଡମ୍ ପାର୍କରେ ହେବାକୁ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଆୟୋଜକମାନଙ୍କ ଦାବି ଅନୁସାରେ, SIR ସମୟରେ ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ନାମ ବାଦ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ରଦ୍ଦ କରାଯାଉ ଏବଂ SIR ପୂର୍ବର ଭୋଟର ତାଲିକାକୁ ବଜାୟ ରଖାଯାଉ। ଏହା ସହିତ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅନିୟମିତତା ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଓ ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ଆୟୋଜକ ଓ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଛି।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ‘ଚପଲ ବିକ୍ଷୋଭ’ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ଦିଲ୍ଲୀର ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ମହିଳା ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଉଠାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରତି ସମର୍ଥନ ଜଣାଇବା ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି।