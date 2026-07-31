Amit Shah: ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପରେ ଏବେ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି, କାହିଁକି ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ CJP?

Amit Shah: ନିଟ୍ (NEET) ପେପର ଲିକ୍କୁ ନେଇ ଗତ ୨୦ ଜୁଲାଇରେ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତିବାଦ ସମୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ନେଇ କକରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି (CJP) ର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଜିତ ଦୀପକେ ପୁଣିଥରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି। ସେ ଗୁରୁବାର ଅଭିଯୋଗ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, 'ସଂସଦ ଚଲୋ' ମାର୍ଚ୍ଚ ସମୟରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲାଠିଚାର୍ଜ ଓ ଟିୟର ଗ୍ୟାସ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଦେଇଥିବେ। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସେ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
ଛତ୍ରପତି ସମ୍ଭାଜୀନଗରରେ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଦୀପକେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଦେଶର ଲୋକତନ୍ତ୍ର ବିପଦରେ ରହିଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ କେବଳ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ ଏକାଠି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେ ଅଭିଯୋଗ କରି କହିଥିଲେ ଯେ, ଶିବସେନା ଓ ଏନସିପି ପରି ଦଳଗୁଡ଼ିକରେ ଭାଙ୍ଗଣ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ଅପବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି।
ଅଭିଜିତ ଦୀପକେ କେନ୍ଦ୍ରର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଜୋଶୀଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଏଭଳି ନିଯୁକ୍ତି ଦେଶକୁ ଭୁଲ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି। ସେହି ସହିତ ସରକାର ଆଇନ-ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ଅପରାଧ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଠିକ୍ ଭୂମିକା ନେଉନଥିବା ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ।
କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଯେଉଁଭଳି ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଥିଲେ, ତାହାକୁ ସମର୍ଥନ କରି ଦୀପକେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ପଦ ଛାଡ଼ିବା ଉଚିତ୍।
ଏହାଛଡ଼ା CJPକୁ ବିଦେଶରୁ ଅର୍ଥ ସହାୟତା ମିଳୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିଲେ। ଦୀପକେ କହିଥିଲେ, ଯଦି ଏପରି ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ୟ ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିଫଳତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ସେ ପୋଲିସକୁ ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ କାମ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଜଣାଇଥିଲେ।