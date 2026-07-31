Add Zee Business As A Preferred Source
App

Amit Shah: ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପରେ ଏବେ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି, କାହିଁକି ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ CJP?

ଛତ୍ରପତି ସମ୍ଭାଜୀନଗରରେ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଦୀପକେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଦେଶର ଲୋକତନ୍ତ୍ର ବିପଦରେ ରହିଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ କେବଳ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ ଏକାଠି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେ ଅଭିଯୋଗ କରି କହିଥିଲେ ଯେ, ଶିବସେନା ଓ ଏନସିପି ପରି ଦଳଗୁଡ଼ିକରେ ଭାଙ୍ଗଣ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ଅପବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 31, 2026, 07:28 AM IST|Updated: Jul 31, 2026, 07:28 AM IST
Amit Shah: ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପରେ ଏବେ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି, କାହିଁକି ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ CJP?
Image Credit: Image Source: AI

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Heavy Rain Alert: ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ଭୟଙ୍କର ବର୍ଷା! ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ IMDର ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ
weather report27 min ago
2
PM Modi6:00 PM IST
3
AntiPaper Leak BillJul 30
4
top 10 news todayJul 30
5
Dhabaleswar PithaJul 30