Add Zee Business As A Preferred Source
App

Abhijeet Dipke: 'BJPର ଅଫର ମନା କରିବାରୁ ପରିବାରକୁ ଧମକ'-ଅଭିଜିତ ଦୀପକେଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନ..

ଦିଲ୍ଲୀର ଜନ୍ତରମନ୍ତରରେ ପ୍ରାୟ ଏକ ମାସ ଧରି ଚାଲିଥିବା ପ୍ରତିବାଦ ପରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଛତ୍ରପତି ସମ୍ଭାଜୀନଗର ସ୍ଥିତ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରି ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବେଳେ ଦୀପକେ ଏହି ଦାବି କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, BJPରେ ଯୋଗଦେଲେ ତାଙ୍କ ଏବଂ ପରିବାରର ଭଲ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 31, 2026, 09:00 AM IST|Updated: Jul 31, 2026, 09:00 AM IST
Abhijeet Dipke: 'BJPର ଅଫର ମନା କରିବାରୁ ପରିବାରକୁ ଧମକ'-ଅଭିଜିତ ଦୀପକେଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନ..
Image Credit: Image Source: Google

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢ଼ିଲା ବନ୍ୟା ବିପଦ! ମୁଣ୍ଡଳୀରେ ବଢ଼ୁଛି ମହାନଦୀ ଜଳସ୍ତର
Odisha Flood News52 min ago
2
India Post1 hr ago
3
CJP protest1 hr ago
4
weather report2 hrs ago
5
PM ModiJul 30