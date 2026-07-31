Abhijeet Dipke: 'BJPର ଅଫର ମନା କରିବାରୁ ପରିବାରକୁ ଧମକ'-ଅଭିଜିତ ଦୀପକେଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନ..

Abhijeet Dipke: କକରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି (CJP)ର ସଂସ୍ଥାପକ ଅଭିଜିତ ଦୀପକେ ପୁଣିଥରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ ନେଇ ଏକାଧିକ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କୁ BJPରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଧମକ ମିଳିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।
ଦିଲ୍ଲୀର ଜନ୍ତରମନ୍ତରରେ ପ୍ରାୟ ଏକ ମାସ ଧରି ଚାଲିଥିବା ପ୍ରତିବାଦ ପରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଛତ୍ରପତି ସମ୍ଭାଜୀନଗର ସ୍ଥିତ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରି ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବେଳେ ଦୀପକେ ଏହି ଦାବି କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, BJPରେ ଯୋଗଦେଲେ ତାଙ୍କ ଏବଂ ପରିବାରର ଭଲ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମନା କରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ଚାପ ଓ ଧମକ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
ALSO READ: Schools Closed: ବନ୍ୟା ପାଇଁ ୪ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ୍ ଛୁଟି, ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିବ ୨ ଜିଲ୍ଲାର ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ
ଦୀପକେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଧମକ ପରେ ତାଙ୍କ ବାପା-ମାଆ ନିଜ ଘର ଛାଡ଼ି କୋଙ୍କଣରେ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଭିଡିଓ କଲ୍ ଜରିଆରେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ BJPରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା।
ଏହା ସହିତ, NEET ପେପର ଲିକ୍କୁ ନେଇ ୨୦ ଜୁଲାଇର ‘ସଂସଦ ଚଲୋ’ ମାର୍ଚ୍ଚ ସମୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ବଳପ୍ରୟୋଗ ଘଟଣାରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ଭୂମିକା ଥାଇପାରେ ବୋଲି ଦୀପକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିକୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି।
CJPକୁ ବିଦେଶରୁ ଅର୍ଥ ସହାୟତା ମିଳୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଦୀପକେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ଏପରି ଦାବି ସତ୍ୟ ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିଫଳତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବ।