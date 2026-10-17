Abhijeet Dipke Arrested News: ସିଜେପି ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଭିଜିତ ଦିପକେ ଗିରଫ, ତ୍ରିରଙ୍ଗା ରାଲି ବେଳେ...

Abhijeet Dipke Arrested News: ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଅଟକ ରଖିବା ପରେ (CJP) ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଭିଜିତ ଦୀପକେଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି।(CJP)ର ଆଇନଗତ ମୁଖ୍ୟ ରତ୍ନା ସିଂହ ଏକ ଟ୍ୱିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାର ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ (SEM) କୋର୍ଟ ଅଭିଜିତ ଦୀପକେଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ଉଚିତ,କାରଣ ତାଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ ବେଆଇନ ଥିଲା। ସେ କେବଳ ଲୋକଙ୍କୁ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଉତୋଳନ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ଏହା ନିଜେ ଏକ ଅପରାଧ କିପରି ହୋଇପାରେ?
ରତ୍ନା ସିଂହ ଆହୁରି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘର ବାହାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଉଠାଇ ନିଆଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ କୌଣସି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇନଥିଲା। ଏବଂ ତାଙ୍କ ଓକିଲମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଦିଆଯାଇନଥିଲା। ତାହା ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଉପରେ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥାଏ।
Delhi Police has also picked up a couple of people who had nothing to do with CJP and tried to forcibly link them to CJP to establish a foreign-funding angle. A friend just told me that one of them was brutally beaten by Delhi Police and has also lost his job because of the arrest.
— Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) October 4, 2026
କେଉଁ ମାମଲାରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା?
ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଭାରତୀୟ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ କୋଡ୍ (BNSS) ର ଧାରା ୧୨୬ ଏବଂ ୧୭୦ ଅନୁଯାୟୀ ଅଭିଜିତ ଦୀପକେଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ କଗ୍ନିଜେବଲ୍ ଅପରାଧକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତାଙ୍କୁ SEM କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯିବାକୁ ଅଛି। ସିପିଜେ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ପ୍ରତିବାଦରେ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର ଏବଂ (SIR)ଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା। ସଂଗଠନ ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲା।