Add Zee Business As A Preferred Source
App

Abhijeet Dipke Arrested News: ସିଜେପି ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଭିଜିତ ଦିପକେ ଗିରଫ, ତ୍ରିରଙ୍ଗା ରାଲି ବେଳେ...

Abhijeet Dipke Arrested News: ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଅଟକ ରଖିବା ପରେ (CJP) ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଭିଜିତ ଦୀପକେଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି।(CJP)ର ଆଇନଗତ ମୁଖ୍ୟ ରତ୍ନା ସିଂହ ଏକ ଟ୍ୱିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାର ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ (SEM) କୋର୍ଟ ଅଭିଜିତ ଦୀପକେଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ଉଚିତ,କାରଣ ତାଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ ବେଆଇନ ଥିଲା। ସେ କେବଳ ଲୋକଙ୍କୁ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଉତୋଳନ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ଏହା ନିଜେ ଏକ ଅପରାଧ କିପରି ହୋଇପାରେ?

Written ByNarmada Behera
Published: Oct 17, 2026, 01:14 PM IST|Updated: Oct 17, 2026, 01:14 PM IST
Abhijeet Dipke Arrested News: ସିଜେପି ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଭିଜିତ ଦିପକେ ଗିରଫ, ତ୍ରିରଙ୍ଗା ରାଲି ବେଳେ...

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News Today: ଆଜି ମଣ୍ଡପରେ ମାଆଙ୍କ ମହା ସପ୍ତମୀ ପୂଜା,CJP ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଭିଜିତ ଦୀପକେ ଗ
2
3
4
5