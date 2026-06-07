Cockroach Janta Party: ଦିଲ୍ଲୀର ଜନ୍ତରମନ୍ତରରେ ଏକ ବିଶାଳ ପ୍ରଦର୍ଶନର ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ, କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି (CJP)ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଭିଜିତ୍ ଦୀପକେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ସରକାର ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ନକରନ୍ତି, ତେବେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ। ପ୍ରତିବାଦ ପରେ ସମର୍ଥକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଦୀପକେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସମାବେଶ ଦେଶର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କଥିତ ତ୍ରୁଟିକୁ ନେଇ ଛାତ୍ର ଏବଂ ଯୁବକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ହତାଶାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି। ସେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷର ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ କିନ୍ତୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ।
ଦୀପକେଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଅଭିଯାନ ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରତିବାଦକାରୀଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଏ ତେବେ ଏହା ତୀବ୍ର ହୋଇପାରେ। ଗତକାଲି, ଆମେ ହଜାର ହଜାର ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛୁ। ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ଆମର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବାଦ ସରକାରଙ୍କୁ ଏକ ଟ୍ରେଲର ଦେଖାଇଛି ଯେ ଆମେ ଏକଜୁଟ୍ ହେଲେ କକ୍ରୋଚ୍ କ’ଣ କରିପାରିବ। ସିପିପି ନେତାମାନେ ଏବେ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହର ସମୟସୀମା ଜାରି କରିଛନ୍ତି, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ତାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଦଳର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ବିଫଳତା ଏକ ବୃହତ୍ତର ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।
ପ୍ରତିବାଦ ପରେ ଭାଷଣ ଦେଇ CJP ମୁଖପାତ୍ର ଆଶୁତୋଷ ରାଙ୍କା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆ ନଯାଏ, ତେବେ ସଂଗଠନ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଏହାର ପ୍ରସାର ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ବଡ଼ ସଂସ୍କାର ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି।
ପ୍ରତିବାଦ ଆୟୋଜକଙ୍କ ଉପରେ ବିଜେପି ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ କଲା
ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (BJP) ପକ୍ଷରୁ ଏକ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଦଳର ନେତା ନୀତିନ ନବୀନ ଦେଶ ବାହାରର ଭାରତୀୟ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ନବୀନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯୁବ ଭାରତୀୟମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ଏବଂ ଜାତୀୟ ବିକାଶରେ ଯୋଗଦାନ ଦେବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ କିଛି ଗୋଷ୍ଠୀ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ଭୁଲ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟର ଏକ ଭିଡିଓ ପରେ ବିଜେପି ଦ୍ୱାରା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ସେୟାର କରାଯାଇଥିଲା।
କକ୍ରୋଚ ଜନତା ଦଳର ଦ୍ରୁତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି
ଭାରତର ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତଙ୍କ ଆପତ୍ତିଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ ସାଧାରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପରେ CJP ପ୍ରଥମେ ଅନଲାଇନରେ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା। ଏକ ଡିଜିଟାଲ୍ ଅଭିଯାନ ଭାବରେ ଯାହା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ତାହା ଶୀଘ୍ର ଏକ ବ୍ୟାପକ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା କିଛି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଅନୁଗାମୀଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥିଲା। ଆୟୋଜକମାନେ ଏବେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିବାଦକୁ ବ୍ୟାପକ କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଉଥିବାରୁ, ଆଗାମୀ ଦିନଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ କେବଳ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୀମିତ ରହିବ ନା ସାରା ଦେଶରେ ଏକ ବୃହତ ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଅଭିଯାନରେ ପରିଣତ ହେବ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ।