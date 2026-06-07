Add Zee Business As A Preferred Source
App

Cockroach Janta Party: 'ସରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନରଖିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ'

Cockroach Janta Party: ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ଆମର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବାଦ ସରକାରଙ୍କୁ ଏକ ଟ୍ରେଲର ଦେଖାଇଛି ଯେ ଆମେ ଏକଜୁଟ୍ ହେଲେ କକ୍ରୋଚ୍ କ’ଣ କରିପାରିବ। ସିପିପି ନେତାମାନେ ଏବେ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହର ସମୟସୀମା ଜାରି କରିଛନ୍ତି, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ତାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଦଳର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ବିଫଳତା ଏକ ବୃହତ୍ତର ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।

Written ByRashmita SahooEdited By:Rashmita Sahoo
Published: Jun 07, 2026, 06:02 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 06:02 PM IST
Cockroach Janta Party: 'ସରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନରଖିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ'

About the Author

Rashmita Sahoo

Rashmita Sahoo

ଦୀର୍ଘ୫ ବର୍ଷ ଧରି ଜୀ ପରିବାର ସହ ମୁଁ ଜଡ଼ିତ...ଆଉ ଏ ଯାତ୍ରା ଆଗକୁ ବି ଜାରି ରହିବ
      
 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ସୋରରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା, ବାପ ଏବଂ ଝିଅ ମୃତ
Odia News10 min ago
2
Berhampur1 hr ago
3
Top 10 News Headlines1 hr ago
4
Crime Branch2 hrs ago
5
Keonjhar News8:22 AM IST