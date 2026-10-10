Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha National-International
  • /CJP Protest: ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପୂର୍ବରୁ ଅଟକ ନେତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା ନେଇ ଏମିତି କିଛି ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ସୋନମ୍ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍

CJP Protest: ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପୂର୍ବରୁ ଅଟକ ନେତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା ନେଇ ଏମିତି କିଛି ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ସୋନମ୍ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍

CJP Protest: ଦିଲ୍ଲୀର ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ପ୍ରତିବାଦ ପୂର୍ବରୁ CJP ସଦସ୍ୟ ଅଭିଜିତ ଦୀପକେ, ସୌରଭ ଦାସ ଏବଂ ଆଶୁତୋଷ ରାକାକୁ ଅଟକ ରଖିବା ପରେ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଟାଇଟ୍ ସୁରକ୍ଷା ଘେରାବନ୍ଦୀ ଏବଂ ପ୍ରତିରୋଧକ ଅଟକକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି।

Written ByNarmada Behera
Published: Oct 10, 2026, 07:29 PM IST|Updated: Oct 10, 2026, 07:29 PM IST
CJP Protest: ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପୂର୍ବରୁ ଅଟକ ନେତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା ନେଇ ଏମିତି କିଛି ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ସୋନମ୍ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Puri News: ସାପ ସହ ରିଲ୍ସ କରିବା ହେଲା କାଳ, ଚାଲିଗଲା ଯୁବକଙ୍କ ଜୀବନ
2
3
4
5