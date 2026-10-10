/CJP Protest: ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପୂର୍ବରୁ ଅଟକ ନେତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା ନେଇ ଏମିତି କିଛି ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ସୋନମ୍ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍

CJP Protest: ଦିଲ୍ଲୀର ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ପ୍ରତିବାଦ ପୂର୍ବରୁ CJP ସଦସ୍ୟ ଅଭିଜିତ ଦୀପକେ, ସୌରଭ ଦାସ ଏବଂ ଆଶୁତୋଷ ରାକାକୁ ଅଟକ ରଖିବା ପରେ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଟାଇଟ୍ ସୁରକ୍ଷା ଘେରାବନ୍ଦୀ ଏବଂ ପ୍ରତିରୋଧକ ଅଟକକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି।
ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏକ "ଅଘୋଷିତ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି" ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ "କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି" ଦ୍ୱାରା ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରତିବାଦ ସମୟରେ ପୋଲିସ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହି ବିବୃତ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି।
INDIA IN A STATE OF UNDECLARED EMERGENCY... Yesterday when I posted a message appealing for unity & peace in today's protest I had never imagined that the biggest democracy in the world would be under an undeclared EMERGENCY. I was happy there were so many leaders to lead the movement, but I now learn that they have all been arrested. I hope those arrested will be released soon. I will be compelled to consider an Anshan Fast or Padyatra March if they are not released by tomorrow. #JantarMantar #protest #CJP #CEC #sonamwangchuk
— Sonam Wangchuk (@Wangchuk66) October 10, 2026
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ 'X'ରେ ପୋଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଏକ ଭିଡିଓରେ, ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ ଛାତ୍ର ନେତା, କର୍ମୀ ଏବଂ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବାଦକାରୀଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାତ୍ରା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅଟକ ରଖିବା ଏବଂ ବାଧା ଦେବା ପାଇଁ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏକ ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତାରେ, ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ କହିଛନ୍ତି, "ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଜିର ପ୍ରତିବାଦରେ ଏକତା ଏବଂ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଆହ୍ବାନ କରି ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲି, ମୁଁ କେବେ କଳ୍ପନା କରି ନଥିଲି ଯେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏକ ଅଘୋଷିତ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରିବ।"
ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ ସମସ୍ତ ଅଟକ ପ୍ରତିବାଦକାରୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଯଦି ପ୍ରଶାସନର କଠୋରତା ଜାରି ରହେ, ତେବେ ସେ ନୂତନ ଅନଶନ କିମ୍ବା ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। CJPଙ୍କ ଜନ୍ତର ମନ୍ତର ପ୍ରତିବାଦକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ଏଥର ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରତିବାଦରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ।
ଲଦାଖ ଫେରିବା ପରେ, ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ବିଶେଷକରି କୃତ୍ରିମ ହିମବାହ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ ହିମବାହ ହ୍ରଦ ବିସ୍ଫୋରଣ ବନ୍ୟା (GLOFs) ବିପଦକୁ ସମାଧାନ କରିବା ଉପରେ। କବି ଫୈଜ ଅହମଦ ଫୈଜଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପଂକ୍ତିକୁ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ କରି ସେ କହିଥିଲେ, "ରାଜନୀତି ଅପେକ୍ଷା ବିଶ୍ୱରେ ଅଧିକ ଦୁଃଖ ଅଛି।" ସେ ଯୁବପିଢ଼ି ଏବଂ ଜେନେରାଲ ଜେଡ୍ ପ୍ରତିବାଦକାରୀଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅହିଂସା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଅପିଲ କରିଥିଲେ।