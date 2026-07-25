Add Zee Business As A Preferred Source
App

CJP Protest: ଦୁଇ ଦାବିରେ ସରକାର ସକାରାତ୍ମକ, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ନେଇ ଅଚଳାବସ୍ଥା

ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବୈଠକ ପୂର୍ବରୁ CJP ତାହାର ରୁଖକୁ ଆହୁରି କଠୋର କରିଛି। ଦଳର ଜାତୀୟ ପ୍ରବକ୍ତା ଆଶୁତୋଷ ରାଙ୍କା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ 'ଏକ୍ସ'ରେ ପୋଷ୍ଟ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା 'ନନ୍-ନେଗୋସିଏବଲ୍'। ଯଦି ସରକାର ଏହି ଦାବିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥାଏ, ତେବେ ଆଗାମୀ ଆଲୋଚନାର କୌଣସି ଅର୍ଥ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 25, 2026, 12:29 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 12:29 PM IST
CJP Protest: ଦୁଇ ଦାବିରେ ସରକାର ସକାରାତ୍ମକ, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ନେଇ ଅଚଳାବସ୍ଥା
Image Credit: Image Source: AI

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Mohan Bhagwat: ଯୁବପିଢ଼ି ସହ ସମୟ ବିତାନ୍ତୁ, ତର୍କରେ ବୁଝାନ୍ତୁ: RSS ପ୍ରମୁଖ ମୋହନ ଭାଗବତ
Mohan Bhagwat1 hr ago
2
Top 10 news2 hrs ago
3
Petrol price3 hrs ago
4
Delhi Police2:32 AM IST
5
delhi metro news2:07 AM IST