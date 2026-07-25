CJP Protest: ଦୁଇ ଦାବିରେ ସରକାର ସକାରାତ୍ମକ, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ନେଇ ଅଚଳାବସ୍ଥା

CJP Protest: ପେପର ଲିକ୍ ଓ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅନିୟମିତତାକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟରେ କକରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି (CJP) ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବଡ଼ ସହମତି ହୋଇପାରିନାହିଁ।
ଶୁକ୍ରବାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜେ.ପି. ନଡ୍ଡା ଓ ଡା. ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂହଙ୍କ ସହ CJP ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଧରି ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବୈଠକରେ CJP ପକ୍ଷରୁ ତିନୋଟି ପ୍ରମୁଖ ଦାବି ଉଠାଯାଇଥିଲା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଦୁଇଟି ଦାବି ଉପରେ ସରକାର ସକାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ଦେଖାଇଥିବା ବେଳେ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ଆଶ୍ୱାସନ ମିଳିନାହିଁ।
ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବୈଠକ ପୂର୍ବରୁ CJP ତାହାର ରୁଖକୁ ଆହୁରି କଠୋର କରିଛି। ଦଳର ଜାତୀୟ ପ୍ରବକ୍ତା ଆଶୁତୋଷ ରାଙ୍କା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ 'ଏକ୍ସ'ରେ ପୋଷ୍ଟ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା 'ନନ୍-ନେଗୋସିଏବଲ୍'। ଯଦି ସରକାର ଏହି ଦାବିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥାଏ, ତେବେ ଆଗାମୀ ଆଲୋଚନାର କୌଣସି ଅର୍ଥ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୌଣସି ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ କରିବା ଏବଂ କଥିତ ପେପର ଲିକ୍ ପରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ ₹୧ କୋଟି କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ସକାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ଦେଖାଇଛି।
ତେବେ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ରିଆୟତି ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିବା ସରକାରୀ ସୂତ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ଆଜିର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବୈଠକ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ ବାହାରିବ କି ନା ଆନ୍ଦୋଳନ ଆହୁରି ତୀବ୍ର ହେବ, ତାହା ଆଜିର ବୈଠକ ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ।