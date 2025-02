Mamata Banerjee: ବିଧାନସଭାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ବିବାଦୀୟ ବୟାନ, କହିଲେ- ମହାକୁମ୍ଭ ପାଲଟିଛି 'ମୃତ୍ୟୁ କୁମ୍ଭ'

CM Mamata Banerjee On Maha Kumbh: ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ଚାଲିଥିବା ମହାକୁମ୍ଭ ଉପରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଏକ ବିବାଦୀୟ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ସେ ବେଙ୍ଗଲ ବିଧାନସଭାରେ କହିଛନ୍ଚି ଯେ ମହାକୁମ୍ଭ ଏବେ 'ମୃତ୍ୟୁ କୁମ୍ଭ'ରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମହାକୁମ୍ଭରେ ଭିଭିଆଇପିମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁବିଧା ଦିଆଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ସେଠାରେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ମହାକୁମ୍ଭରେ ଦଳାଚକଟା ଘଟଣାରେ ସେ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଘେରିଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେ ସେଠାରେ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ।

ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି, “ଏହା 'ମୃତ୍ୟୁ କୁମ୍ଭ'... ମୁଁ ମହାକୁମ୍ଭକୁ ସମ୍ମାନ କରେ, ମୁଁ ପବିତ୍ର ଗଙ୍ଗା ମା'ଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରେ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ଲାନିଂ ନାହିଁ... କେତେ ଲୋକ ମିଳିଛନ୍ତି?... ଧନୀ, ଭିଆଇପିଙ୍କ ପାଇଁ ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିବିର (ତମ୍ବୁ) ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। କୁମ୍ଭରେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ... ମେଳାରେ ଦଳାଚକଟା ପରିସ୍ଥିତି ସାଧାରଣ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆପଣ କଣ ଯୋଜନା କରିଥିଲ?”

Kolkata: On #MahaKumbh2025, West Bengal CM Mamata Banerjee says, "This is 'Mrityu Kumbh'...I respect Maha Kumbh, I respect the holy Ganga Maa. But there is no planning...How many people have been recovered?...For the rich, the VIP, there are systems available to get camps (tents)…

