ଝାରଗ୍ରାମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଝାଲମୁଢୀ ଖିଆ ପରେ ସିଏମ ମମତା କହିଲେ...

West Bengal election 2026: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନୀ ରଣଭୂମିରେ ଟିଏମସି ସୁପ୍ରିମୋ ତଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ "ଝାଲମୁଢୀ ବ୍ରେକ୍"କୁ ନିର୍ବାଚନୀ ପିଟ୍ ଷ୍ଟପ୍ -କୁ ଏକ ପିଆର ଷ୍ଟଣ୍ଟ୍ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ ବୋଲି ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି। 

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Apr 20, 2026, 07:11 PM IST

West Bengal election 2026:  ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଝାରଗ୍ରାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଝାଲମୁଢୀ ଖାଇବା ପରେ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଭିଡିଓ ଏବଂ ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରିଥିଲେ । ପୋଷ୍ଟଟି କିଛି ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଖୁବ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା କାରଣ ଲୋକମାନେ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ସେହି ସ୍ଥାନର ଝାଲମୁଢୀ ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶୈଳୀ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଝାଲମୁଢୀ ବିରତି ଉପରେ କଟାକ୍ଷ କରି ସେ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ କେବଳ ଏକ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ଝାଲମୁଢୀ ଖିଆ ସମ୍ପର୍କରେ କଟାକ୍ଷ କରି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ସେମାନେ ଝାଲମୁରୀ ଷ୍ଟଲରେ ଏକ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ଲଗାଇଥିଲେ ଏବଂ SPGକୁ ଝାଲମୁରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ । ଏହା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାଟକ ଥିଲା। ନିର୍ବାଚନ ଋତୁରେ, ସେ ଏକ 'ଗୁମ୍ଫା' ଭିତରକୁ ଫେରିଯାଆନ୍ତି। ଆସାମ ଏବଂ ବଙ୍ଗଳାରେ, ସେ ନିଜକୁ 'ଚାଏୱାଲା' (ଚା ବିକ୍ରେତା) ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରନ୍ତି। ସେ ଝାଲମୁରୀ ଖାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପକେଟରୁ ୧୦ ଟଙ୍କା ନୋଟ୍ ବାହାର କରିଥିଲେ । କେବଳ ଏହା ବିଷୟରେ ଭାବନ୍ତୁ। କ'ଣ ସେହି ଝାଲମୁଢୀ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲା? ଯଦି ତାହା ହୋଇନଥିଲା, ତେବେ ଦୋକାନ ଭିତରେ କାହିଁକି ଏକ କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯାଇଥିଲା? ଏହା ସବୁ କେବଳ ନାଟକ ଥିଲା।"

ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବଙ୍ଗଳାରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଲହରୀ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠାରେ ମୋଦୀ ରାଲି କରନ୍ତି, ସେଠାରେ ଟ୍ରେନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣି କୃତ୍ରିମ ଭାବରେ ଭିଡ଼ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥାଏ। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପୋଲିଂ ବୁଥ୍‌ରେ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମାନବଶକ୍ତିର ଅଭାବ ରହିଛି। ବରଂ, ସେମାନେ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ଟିଏମ୍ସି ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। 

ବିଜେପିର ଟାଣୁଆ ନେତା ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଜୁଆର ବଦଳି ଯାଇଛି; ଟିଏମ୍ସି କ୍ଷମତାରୁ ବାହାର ହେବାର ଦ୍ୱାରରେ ଅଛି। ଏଥର, ବିଜେପି ବଙ୍ଗଳାରେ ଏକ ବିଶାଳ ବିଜୟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଏବଂ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ମୋ ହାତରେ ପରାଜୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡିବ।" ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ଶୁଭେନ୍ଦୁ ପୂର୍ବ ୨୦୨୧ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ​​ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏଥର, ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମ ଏବଂ ଭବାନୀପୁର ଉଭୟରୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛନ୍ତି।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଭୋଟିଂ ଏପ୍ରିଲ ୨୩ ଏବଂ ୨୯ ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଚାରର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର କୋଳାହଳ କମିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯୁଦ୍ଧ-କକ୍ଷ ରଣନୀତି ଏବଂ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ରଚାର ସହିତ ସଜ୍ଜିତ, ଅନେକ ହାଇ-ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ବିଜେପି ନେତା ପ୍ରାୟ ଏକ ବର୍ଷ ଧରି ବଙ୍ଗଳାରେ ଡେରା ପକାଇଛନ୍ତି । ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ବିଜୟ ଯାତ୍ରାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାସ୍ତା ଏବଂ ଗଳିରେ ବୁଲିଛନ୍ତି। ବିଜେପି ନେତାମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ଏବଂ ବିଜେପିକୁ ଶାସନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବାକୁ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି। ୨୦୧୬ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ, ଟିଏମସିର ଭୋଟ ଅଂଶ ୪୭ ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ବିଜେପିର ଭୋଟ ଅଂଶ ୧୦ ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ୨୦୨୧ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ, ଟିଏମସିର ଭୋଟ ଅଂଶ ୫୦ ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା, ଏବଂ ବିଜେପିର ଭୋଟ ଅଂଶ ୩୬ ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ରାଜନେତାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୨୦୨୬ ରେ କେଉଁ ଦଳ ସରକାର ଗଠନ କରିବ ସେ ବିଷୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି।

Soubhagya Ranjan Mishra

