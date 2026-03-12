Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3138454
Zee OdishaOdisha National-Internationalଲାଇସେନ୍ସ ବିନା ବିକି ପାରିବେନି କ୍ଷୀର, ସରକାର ନେଲେ ବଡ ପଦକ୍ଷେପ !

ଲାଇସେନ୍ସ ବିନା ବିକି ପାରିବେନି କ୍ଷୀର, ସରକାର ନେଲେ ବଡ ପଦକ୍ଷେପ !

ସରକାର ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଲାଇସେନ୍ସ ସମ୍ପର୍କୀତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମିଶ୍ରଣ କ୍ଷୀର ଏବଂ କ୍ଷୀର ଉତ୍ପାଦକୁ ରୋକିବାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏହା ସହିତ, ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇନାହାଁନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବ। 

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Mar 12, 2026, 06:11 PM IST

Trending Photos

ଲାଇସେନ୍ସ ବିନା ବିକି ପାରିବେନି କ୍ଷୀର, ସରକାର ନେଲେ ବଡ ପଦକ୍ଷେପ !

MP Milk License Process: ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ବଢୁଥିବା ମିଶ୍ରଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ଦୁଗ୍ଧ ସମାଜ ସହିତ ଜଡିତ ଥିବା କ୍ଷୀର ଉତ୍ପାଦକ ଏବଂ କ୍ଷୀର ବିକ୍ରେତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ସମସ୍ତ କ୍ଷୀର ଉତ୍ପାଦକ ଏବଂ କ୍ଷୀର ବିକ୍ରେତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଇସେନ୍ସ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। କ୍ଷୀର ଉତ୍ପାଦକ ଏବଂ ବିକ୍ରେତାଙ୍କ ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇବା ପାଇଁ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ ପଡିବ ଆସନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ।

ସରକାର ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଲାଇସେନ୍ସ ସମ୍ପର୍କୀତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମିଶ୍ରଣ କ୍ଷୀର ଏବଂ କ୍ଷୀର ଉତ୍ପାଦକୁ ରୋକିବାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏହା ସହିତ, ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇନାହାଁନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, କ୍ଷୀର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ମାସିକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ।

ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ କ୍ଷୀର ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ। ଏହା ଦେଶର ମୋଟ କ୍ଷୀର ଉତ୍ପାଦନର ପ୍ରାୟ ୯%, ଅର୍ଥାତ୍ ୨୧.୩ ନିୟୁତ ଟନ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରେ। ସାଞ୍ଚି ମିଲ୍କ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ଦୁଗ୍ଧ ବ୍ରାଣ୍ଡ। ଏହା ସହିତ, ୩୮୧ଟି ନୂତନ ସମବାୟ ସମିତି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କ୍ଷୀର ସଂଗ୍ରହକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଯାଦବ କ୍ଷୀର ଉତ୍ପାଦନ ୯% ରୁ ୨୦% କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି।

Add Zee News as a Preferred Source

କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କ୍ଷୀର ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ଏହାର ବିକ୍ରୟ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ, ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ମାନକ ପ୍ରାଧିକରଣ (FSSAI) କ୍ଷୀର ଉତ୍ପାଦକ ଏବଂ ବିକ୍ରେତାଙ୍କ ପାଇଁ ପଞ୍ଜିକରଣ କିମ୍ବା ଲାଇସେନ୍ସିଂକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛି। FSSAI ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଦୁଗ୍ଧ ସମବାୟର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ସମସ୍ତ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦକ ଏବଂ କ୍ଷୀର ବିକ୍ରେତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ପଞ୍ଜିକରଣ କିମ୍ବା ଲାଇସେନ୍ସିଂ ନେବାକୁ ପଡିବ।

କ୍ଷୀର ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ FSSAI ସହିତ ଅନଲାଇନ୍ ଲାଇସେନ୍ସିଂ କିମ୍ବା ପଞ୍ଜିକରଣ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଟର୍ଣ୍ଣଓଭର ଆଧାରରେ FoSCoS ପୋର୍ଟାଲ୍ (foscos.fssai.gov.in) ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଇପାରିବ। ଛୋଟ ବିକ୍ରେତାମାନଙ୍କୁ ଏକ ପଞ୍ଜିକରଣ ଫର୍ମ (ଫର୍ମ A) ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ଲାଇସେନ୍ସ (ଫର୍ମ B) ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହା ପାଇବା ପାଇଁ ୭ରୁ ୩୦ ଦିନ ସମୟ ଲାଗେ।

ପ୍ରଥମେ, FSSAIର ଅଫିସିଆଲ୍ FoSCoS ୱେବସାଇଟ୍ (foscos.fssai.gov.in) ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟର ପ୍ରକାର (ଦୁଗ୍ଧ, ଖୁଚୁରା, ଇତ୍ୟାଦି) ଏବଂ ଟର୍ଣ୍ଣଓଭର ଉପରେ ଆଧାର କରି 'ଲାଇସେନ୍ସ/ପଞ୍ଜିକରଣ' ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ତା'ପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ନିକଟସ୍ଥ ଖାଦ୍ୟ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ।

Also Read- ଅପରେସନ ସାଇବର କବଚରେ ବଡ ସଫଳତା, ୩୬୫ ଜଣ ଗିରଫ

Also Read- 8th Pay Commission: ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ ଅପଡେଟ୍

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

cm mohan yadav
ଲାଇସେନ୍ସ ବିନା ବିକି ପାରିବେନି କ୍ଷୀର, ସରକାର ନେଲେ ବଡ ପଦକ୍ଷେପ !
PM Kisan
କାଲି ମିଳିବ ପିଏମ୍ କିସାନର ୨ ହଜାର, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ ଟଙ୍କା...
Odia News
ଅପରେସନ ସାଇବର କବଚରେ ବଡ ସଫଳତା, ୩୬୫ ଜଣ ଗିରଫ
FIR on crickter Hardik Pandya
FIR on Hardik Pandya: ଜାତୀୟ ପତାକାର ଅସମ୍ମାନ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କ ନାଁରେ FIR
Top 10 News Headlines Odisha
Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ଣର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର