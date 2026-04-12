Mamata Banerjee: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଯଦି ବିଜେପି ଆସେ ତେବେ ରହିବାକୁ ଘର ମିଳିବନି: ମମତା ବାନାର୍ଜୀ

Mamata Banerjee:ଆମର ରାଜ୍ୟ ବଜେଟରେ ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛୁ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁଠାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପେନସନ ପାଆନ୍ତି। ଏହି ସୁବିଧା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାଜ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ, ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି।
Mamata Banerjee: ଏବେ ଦେଶର କିଛି ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି । ଆଉ ଏହି କ୍ରମରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ରବିବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚଳିତ ମାସରେ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଯଦି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ରାଜ୍ୟରେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସେ ତେବେ ଅନେକ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ହରାଇବେ। "ଆଗାମୀ ଦିନରେ, କୌଣସି ଠିକଣା ରହିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ଆଶ୍ରୟ ରହିବ ନାହିଁ ଏବଂ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ବିଜେପି ସବୁକିଛି ଛଡ଼ାଇ ନେବ," ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୂର୍ବ ବର୍ଦ୍ଧାନ ଜିଲ୍ଲାର ଖଣ୍ଡାଘୋଷରେ ଏକ ପ୍ରଚାର ରାଲିକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଏହା କହିଥିଲେ।
ତେବେ ୨୩ ଏପ୍ରିଲ ଏବଂ ୨୯ ଏପ୍ରିଲରେ ରାଜ୍ୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟରେ ସେଠାରେ ଏକ ପ୍ରଚାର ରାଲିକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ। ଏହି ଅବସରରେ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ ସିଧାସଳଖ ନ ନେଇ ଶନିବାର ଏକ ପ୍ରଚାରରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଉପରେ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ ଯେ, ଯଦି ବିଜେପି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସେ, ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ ଅନୁଯାୟୀ ଦରମା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।
"ସେମାନେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ ଅନୁଯାୟୀ ଦରମା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ତଦନ୍ତ କରି ତାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଉଚିତ ଥିଲା। ଆମେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀରେ ଆମର ରାଜ୍ୟ ବଜେଟରେ ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛୁ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁଠାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପେନସନ ପାଆନ୍ତି। ଏହି ସୁବିଧା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାଜ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ, ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସିଧାସଳଖ ନାମ ନ ନେଇ, ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ଏକ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ବିଜେପି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସେ ତେବେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଲୋକପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ମିଠା ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ରପ୍ତାନି କରାଯିବ। ଏହାସବ ଆମିଷ ଖାଇବାରେ ମଧ୍ୟ କଟକଣା ଜାରି କରାଯିବ। "ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣି ନାହାଁନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ, ଜାତୀୟ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ସେହି ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକୁ ବିକ୍ରି କରୁଛୁ," ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି।
ଏହି ଅବସରରେ ଭାଷଣ ଦେଇ, ସେ ବିଜେପି ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ହୁମାୟୁନ କବୀରଙ୍କ ଉପରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଭୋଟକୁ ବିଭାଜିତ କରିବାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଯଦିଓ ସେ ସିଧାସଳଖ କାହାରି ନାମ ନେଇ ନାହାଁନ୍ତି।
"ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ବିଭାଜିତ କରିବା ପାଇଁ କିପରି ଏକ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ଚୁକ୍ତି କରିଥିଲେ। ଏବେ ସେମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଭିଡିଓ କ୍ଲିପ୍ ନକଲି ଏବଂ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ବା ଏଆଇ ଦ୍ୱାରା ଜାତ। କିନ୍ତୁ ଭିଡିଓ ତିଆରି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ନକଲି ନୁହେଁ। ଆପଣ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ଲୁଚାଇବାକୁ କେତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ? ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ ଏବଂ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସର ମୂଲ୍ୟ କାହିଁକି ହ୍ରାସ କରୁନାହାଁନ୍ତି?" ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି।
