ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ବାଂଲାଦେଶ ସୀମାରେ ଲାଗିବ ତାରବାଡ଼

ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ପରେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ଆଜି ସୋମବାର ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ କରିଥିଲେ। ୬୦ ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ ଆଉ କେହି ପଦବୀରେ ରହିବେ ନାହିଁ! ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ବୋର୍ଡ, ସଂଗଠନ, ଅଣ-ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ କ୍ଷେତ୍ରର ଉଦ୍ୟୋଗରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସମସ୍ତ ମନୋନୀତ ସଦସ୍ୟ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ତୁରନ୍ତ ଶେଷ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି।
CM Suvendu Adhikari First Cabinet Meeting: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ଭାରତ-ବାଂଲାଦେଶ ସୀମାରେ ତାରବାଡ଼ ପାଇଁ ଜମି ଯୋଗାଇବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ୪୫ ଦିନ ଭିତରେ ଜମି ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ୪୫ ଦିନ ଭିତରେ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ BSF ଅଧୀନରେ ରହିବ । ୮୬୪ କିମି ଦୀର୍ଘ ସୀମାନ୍ତ ଏଯାବତ ତାରବାଡ଼ ହୋଇ ପାରି ନଥିଲା । ବିଦାୟୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ଶୁଭେନ୍ଦୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମମତା ଜମି ଦେଉ ନ ଥିବାରୁ ତାରବାଡ଼ ହୋଇପାରୁ ନଥିଲା ଫଳରେ ବାଂଲାଦେଶ ପଟୁ ଦେଶକୁ ଅନୁପ୍ରବେଶ ମାତ୍ରା ଅଧିକ ହେଉଥିଲା ।
ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ପରେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ଆଜି ସୋମବାର ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ କରିଥିଲେ। ୬୦ ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ ଆଉ କେହି ପଦବୀରେ ରହିବେ ନାହିଁ! ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ବୋର୍ଡ, ସଂଗଠନ, ଅଣ-ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ କ୍ଷେତ୍ରର ଉଦ୍ୟୋଗରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସମସ୍ତ ମନୋନୀତ ସଦସ୍ୟ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ତୁରନ୍ତ ଶେଷ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ନବାନ୍ନ (ରାଜ୍ୟ ସଚିବାଳୟ)ରୁ ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା।
କେତେକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଅନ୍ୟମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମୟରେ, ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ମାନକ ସେବା ଅବଧି ଶେଷ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ନୂତନ ସରକାରଙ୍କ ଆଗମନ ସହିତ, ଏପରି ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଏବେ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଜାରି ହୋଇଥିବା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ, ନବାନ୍ନାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଗୃହ ଏବଂ ପାହାଡ଼ ବ୍ୟାପାର ବିଭାଗ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି।
ଏହି ସମୟରେ, ଅନେକ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଅବସର ବୟସ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ପୁନଃନିଯୁକ୍ତି କିମ୍ବା ସେବା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲେ। କିଛିଙ୍କ ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କ ସେବା ଅବଧି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଭାବରୁ ଶେଷ ହୋଇପାରେ; ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି।
ତୃଣମୂଳ ଯୁଗ ଶେଷ ହୋଇଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିଜେପି ଶାସନର ଯୁଗ ଆସିଛି। ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ଆଜି ସୋମବାର ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକ କରିଥିଲେ। ନବାନ୍ନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକର ଶେଷରେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଞ୍ଚଟି ପ୍ରମୁଖ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଜିଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଉଛି। ଏକକାଳୀନ, ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ-ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ; କୌଣସି ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ବନ୍ଦ କରାଯିବ ନାହିଁ। 'ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାଥୀ' ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରହିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ବଙ୍ଗଳା ବିଭିନ୍ନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ସହିତ ସମନ୍ୱିତ ହେବ - ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯୋଜନା, 'ବେଟି ବଚାଓ ବେଟି ପଢ଼ାଓ', ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା 3.0, ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। 'ଉଜାଲା' ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କିତ ନୋଟିସ୍ ଗ୍ରାହକ ବଣ୍ଟନ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ପଠାଯିବ।
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଜନଗଣନା ଗଣନା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଜିଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, "ପୂର୍ବ ସରକାର ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକୁ ବିଚାରାଧୀନ ରଖିଥିଲେ। ପୂର୍ବ ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରାଥମିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଜନଗଣନା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ୧୬ ଜୁନ୍, ୨୦୨୫ରେ, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଜନଗଣନା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଚିଠି ପଠାଇଥିଲା। ତଥାପି, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ସେହି ଫାଇଲକୁ କେବଳ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲେ। ଆଜିଠାରୁ - ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ଜନଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।"
ସୀମା ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଏସଏଫକୁ ଜମି ହସ୍ତାନ୍ତର ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ। ସୀମାନ୍ତରେ କଣ୍ଟା ତାର ବାଡ଼ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ବିଏସଏଫକୁ ଜମି ଆବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ୪୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଜମି ହସ୍ତାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ ହେବାର ଯୋଜନା ରହିଛି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ଭାରତ-ବାଂଲାଦେଶ ସୀମାର ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ଅଂଶ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ - ପ୍ରାୟ ୨,୨୧୬ କିଲୋମିଟର ବ୍ୟାପୀ। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ସଂସଦରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ପ୍ରାୟ ୫୬୯ କିଲୋମିଟର ସୀମା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ବାଡ଼ମୁକ୍ତ ରହିଛି। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଶ ଚୋରା ଚାଲାଣ ଏବଂ ଅବୈଧ ଅନୁପ୍ରବେଶ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସର୍ବାଧିକ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ରେକର୍ଡ କରେ।
ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା (BNS) ଆଜିଠାରୁ ବଙ୍ଗଳାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା (BNS) ଏବଂ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ସୁରକ୍ଷା ସଂହିତା (BNSS) ୧ ଜୁଲାଇ, ୨୦୨୪ରେ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗ ସମେତ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଆଇନ ମାଧ୍ୟମରେ, ଭାରତୀୟ ଦଣ୍ଡ ସଂହିତା (IPC) ଏବଂ ଅପରାଧିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସଂହିତା (CrPC) କୁ ବଦଳାଇ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଏକ ନୂତନ ଆଇନଗତ ଢାଞ୍ଚା ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ତଥାପି, ଏହି ନୂତନ ଆଇନଗୁଡ଼ିକ ସାରା ଦେଶରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଅଭିଯୋଗ ଜାରି ରହିଛି ଯେ ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରି, ବଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟ ପୁରୁଣା IPC ଏବଂ CrPC ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରିଆସୁଛି।
ଜାତୀୟ-କ୍ୟାଡର IAS ଏବଂ IPS ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପୂର୍ବ ପ୍ରଶାସନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାରୁ ବାରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜିଠାରୁ, ଏପରି ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେମାନଙ୍କର ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ଅନୁମତି ଦେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଡେପୁଟେସନ୍ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅନିଚ୍ଛା ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବିବାଦର ବିନ୍ଦୁ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଥିଲା - ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯାହା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଥିବା ଅସନ୍ତୋଷକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା।
ସରକାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବୟସ ସୀମାରେ ୫ ବର୍ଷର ଛାଡ଼। ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଉପର ବୟସ ସୀମାକୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, "ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଉପର ବୟସ ସୀମା ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ। ୨୦୧୫ ପରଠାରୁ କୌଣସି ନିଯୁକ୍ତି ଅଭିଯାନ କରାଯାଇନାହିଁ।"
