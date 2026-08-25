ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ୧୦୦ ଦିନ ପୂରଣ ଅବସରରେ ଜୀ ମଞ୍ଚରେ ବଡ କଥା କହିଲେ ସିଏମ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ଜୀ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମେଗା ସମ୍ମିଳନୀରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକତା ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଥିଲେ। ପୂର୍ବ ପ୍ରଶାସନ ରାଜ୍ୟକୁ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ଦୁର୍ବଳ କରିଥିବା ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଲିପ୍ତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ। ସେ ଶିଳ୍ପ, ନିଯୁକ୍ତି, ତୁଷ୍ଟୀକରଣ ରାଜନୀତି ଏବଂ ଯାଦବପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାର ସ୍ଥିର କରିଥିବା ଛଅଟି ପ୍ରମୁଖ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିଥିଲେ।
ଜୀ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମେଗା କନକ୍ଲେଭରେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ କହିଥିଲେ ଯେ, କେବଳ ୧୦୦ ଦିନରେ ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ରାଜ୍ୟର ପୁରୁଣା କ୍ଷତକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ, ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ, ସେ ପୂର୍ବ ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟକୁ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ବଙ୍ଗକୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ।
ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଘୋଷଣାରେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତିନୋଟି ନୂତନ କମିଟି ଗଠନ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଶିଳ୍ପ କାହିଁକି ଆସୁନାହିଁ ତାହାର ତଦନ୍ତ କରିବା ଏବଂ ଏକ ନୂତନ ଶିଳ୍ପ ନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ, ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ ସମସ୍ତ ଅବୈଧ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତିର ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଦୁଇଟି କମିଟି ଗଠନ କରାଯିବ। ଏହି କମିଟିଗୁଡ଼ିକର ନେତୃତ୍ୱ ତାପସ ରାୟ, ସ୍ୱପନ ଦାସଗୁପ୍ତା ଏବଂ ମନୋଜ ଅଗ୍ରୱାଲ ନେବେ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଦବପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠୋର ମନୋଭାବ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ, ସେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କାନ୍ଥରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଦେଶ ବିରୋଧୀ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଖାଉଥିବା ଭିଡିଓ ଦେଖିଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଯେ, କି ପ୍ରକାରର 'ସ୍ୱାଧୀନତା' (ଆଜାଦୀ)ର ସମର୍ଥନ କରାଯାଉଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ, 'କିଶାନଜୀ'ର କୌଣସି ସମର୍ଥକଙ୍କ ପାଇଁ ବଙ୍ଗଳାରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। 'ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ନକ୍ସଲବାଦୀ' ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ତୁଷ୍ଟିକରଣର ରାଜନୀତି କରୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ପୂର୍ବ ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ତୁଷ୍ଟିକରଣ ରାଜନୀତିରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନୂତନ ସରକାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ତୁଷ୍ଟିକରଣ ରାଜନୀତିରେ ସାମିଲ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନତାର ନୀତି ଉପରେ ଆଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସରକାରଙ୍କ ଛଅଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି
ଜୀ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମଞ୍ଚରେ ଭାଷଣ ଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଛଅଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି।
ଲକ୍ଷ୍ୟ ୧: ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ସର୍ବୋପରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ଲକ୍ଷ୍ୟ ୨: ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ଦାୟିତ୍ୱ ପୂରଣ କରିବା।
ଲକ୍ଷ୍ୟ ୩: ସମସ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ସାମିଲ କରିବା।
ଲକ୍ଷ୍ୟ ୪: ଜନ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା।
ଲକ୍ଷ୍ୟ ୫: ତିନୋଟି ସ୍ତରରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା।
ଲକ୍ଷ୍ୟ ୬: ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ପରିବେଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା।