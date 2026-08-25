Add Zee Business As A Preferred Source
App

ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ୧୦୦ ଦିନ ପୂରଣ ଅବସରରେ ଜୀ ମଞ୍ଚରେ ବଡ କଥା କହିଲେ ସିଏମ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ

ଜୀ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଞ୍ଚରେ ଭାଷଣ ଦେଇ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବା ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ। ସେ ପୂର୍ବ ସରକାର ଉପରେ ଦୁର୍ନୀତିର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। ସେ ଯାଦବପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଉଠାଯାଇଥିବା 'ଆଜାଦୀ' (ସ୍ୱାଧୀନତା) ସ୍ଲୋଗାନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ୬ଟି ପ୍ରମୁଖ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ।

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Aug 25, 2026, 05:21 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 05:21 PM IST
ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ୧୦୦ ଦିନ ପୂରଣ ଅବସରରେ ଜୀ ମଞ୍ଚରେ ବଡ କଥା କହିଲେ ସିଏମ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ
Image Credit: ଜୀ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମେଗା କନକ୍ଲେଭରେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ କହିଥିଲେ ଯେ, କେବଳ ୧୦୦ ଦିନରେ ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Snake Bite: ବର୍ଷା ଋତୁରେ ସାପ ନେଉଛି ଜୀବନ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ୬ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
2
3
4
5