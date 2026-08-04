/Uday Nidhi Stalin: ଅଭିନେତ୍ରୀ ତ୍ରିଷାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଶୋଭନୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ପଡିଲା ମହଙ୍ଗା!ତାମିଲନାଡୁର ପୂର୍ବତନ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ...

Uday Nidhi Stalin: ଅଭିନେତ୍ରୀ ତ୍ରିଶାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଦର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ଅଭିଯୋଗରେ ତାମିଲନାଡୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଉଦୟନିଧି ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ତାମିଲନାଡୁର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜୋସେଫ ବିଜୟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି।
ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପରେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ତାଞ୍ଜାଭୁର ନେଇଥିଲା। ତଥାପି, ତାଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ, ମାଡ୍ରାସ ହାଇକୋର୍ଟ ପୋଲିସକୁ ପଚରାଉଚରା ପରେ ଡିଏମକେ ନେତା ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ତଦନ୍ତରେ ପୋଲିସକୁ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ଜୁନିଅର ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ।
ବିବାଦ କ’ଣ?
(TVK) ଟିଭିକେ ଜାତୀୟ ମହିଳା କମିଶନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ,ଯେଉଁଥିରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ସୋମବାର ଦିନ ତାଞ୍ଜାଭୁରରେ ଡିଏମକେ ପ୍ରତିବାଦ ସମୟରେ ଉଦୟନିଧି ଷ୍ଟାଲିନ ଏକ ଅଶାଳୀନ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲା ଯେ, ଯେତେବେଳେ ଉଦୟନିଧି ଷ୍ଟାଲିନ କାବେରୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭାଷଣ ଦେଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ "ତ୍ରିଶା- ତ୍ରିଶା" ନାରାବାଜି କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଜୁନିଅର ଷ୍ଟାଲିନ ଏକ ଖରାପ୍ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଟିଭିକେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଶୁଣି ମହିଳାଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଅଭିନେତ୍ରୀ ତ୍ରିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟଙ୍କ ସହ-ଅଭିନେତା ରହି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୁହେଁ ପରପ୍ପରର ଅତି ନିକଟତର ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ। ଏହି ଘଟଣା ଜଣାପଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ପୋଲିସ ଉଦୟନିଧିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି।
ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ନୁହେଁ ଯେତେବେଳେ ଡିଏମକେ ନେତା ତାଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀତା ପାଇଁ ତଦନ୍ତର ପରିସରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଥର ସମାନ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଉଦୟନିଧି ଷ୍ଟାଲିନ ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ଡେଙ୍ଗୁ ଏବଂ ମ୍ୟାଲେରିଆ ସହିତ ତୁଳନା କରିଥିଲେ। ଷ୍ଟାଲିନ କହିଥିଲେ ଯେ, ସନାତନଙ୍କୁ ଉପାଡ଼ି ଫୋପାଡି ଦେବା ଉଚିତ। ସେ ବିଧାନସଭାରେ ଅନେକ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହା ହଙ୍ଗାମା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଥର, ମାମଲା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଥିଲା। ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟଙ୍କ ସହ-ଅଭିନେତା ତ୍ରିଶାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପତ୍ତିଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ।