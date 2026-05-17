Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3220483
Zee OdishaOdisha National-InternationalCM Vijay VS Rajanikanth: ତାମିଲନାଡୁରେ ବିଜୟ-ରଜନୀକାନ୍ତ ବିବାଦ, ପ୍ରେସମିଟ୍ କରିଲେ ତଲାଇଭା

CM Vijay VS Rajanikanth: ତାମିଲନାଡୁରେ ବିଜୟ-ରଜନୀକାନ୍ତ ବିବାଦ, ପ୍ରେସମିଟ୍ କରିଲେ ତଲାଇଭା

CM Vijay VS Rajanikanth: ତଲପତି ବିଜୟ ତାଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ରୂପେଲି ପରଦାରୁ ରାଜନୀତିର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶିଖରକୁ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। ଆଜି, ତାମିଲନାଡୁର ଜନସାଧାରଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟଙ୍କଠାରୁ ବହୁତ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଶକ୍ତି ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ମୁଁ ଆନ୍ତରିକ ଭାବରେ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ସେ ଲୋକଙ୍କର ଏହି ସମସ୍ତ ଆକାଂକ୍ଷା ଏବଂ ଆଶା ପୂରଣ କରିବେ।

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: May 17, 2026, 06:16 PM IST

Trending Photos

CM Vijay VS Rajanikanth: ତାମିଲନାଡୁରେ ବିଜୟ-ରଜନୀକାନ୍ତ ବିବାଦ, ପ୍ରେସମିଟ୍ କରିଲେ ତଲାଇଭା

CM Vijay VS Rajanikanth: ଆଜିକାଲି ତାମିଲନାଡୁ ରାଜନୀତି ଏବଂ ସିନେମାର କରିଡରରେ ଏକ ନୂତନ ଇତିହାସ ଲେଖାଯାଉଛି। ଅଭିନେତାରୁ ରାଜନେତା ହୋଇଥିବା ତଲପତି ବିଜୟ ତାମିଲନାଡୁର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରଠାରୁ, ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିବାରେ ଲାଗିଛି। ବିଜୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବୀଣ ତାମିଲ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅଭିନେତାଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଧାରା ଅନୁସରଣ କରି, ଶନିବାର, ଅଭିନେତା ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ କମଲ ହାସନଙ୍କ ପରେ, ଭାରତୀୟ ସିନେମାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସୁପରଷ୍ଟାର ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ, ତଲାଇଭା ରଜନୀକାନ୍ତ, ନୂତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୟାନ ଦେଇଥିଲେ।

ଚେନ୍ନାଇରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ, ସୁପରଷ୍ଟାର ରଜନୀକାନ୍ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ରାଜନୈତିକ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସରକାର ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ମତାମତ ସେୟାର କରିଥିଲେ। ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ ବୟାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ନିଆଁ ପରି ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି, କାରଣ ସେ କେବଳ ବିଜୟଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିନଥିଲେ ବରଂ ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ଏକ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ମନ୍ତବ୍ୟ କାରଣରୁ ଆଜି ରଜନୀକାନ୍ତ ଏହି ପ୍ରେସମିଟ୍ କରିଥିଲେ। ବିଜୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ଓ ବିଜୟଙ୍କ ସିଏମ ପଦକୁ ନେଇ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କହିଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଏହାକୁ ନେଇ ତୁମ୍ବିତୋଫାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। 

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟଙ୍କଠାରୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବହୁତ ଆଶା ରହିଛି-ରଜନୀକାନ୍ତ
ଚେନ୍ନାଇରେ ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ, ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କୁ ତାମିଲନାଡୁର ନୂତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେ, ସେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସକାରାତ୍ମକ ଏବଂ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱର ଗ୍ରହଣ କରି କହିଥିଲେ। ରଜନୀକାନ୍ତ କହିଛନ୍ତି, "ତଲପତି ବିଜୟ ତାଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ରୂପେଲି ପରଦାରୁ ରାଜନୀତିର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶିଖରକୁ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। ଆଜି, ତାମିଲନାଡୁର ଜନସାଧାରଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟଙ୍କଠାରୁ ବହୁତ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଶକ୍ତି ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ମୁଁ ଆନ୍ତରିକ ଭାବରେ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ସେ ଲୋକଙ୍କର ଏହି ସମସ୍ତ ଆକାଂକ୍ଷା ଏବଂ ଆଶା ପୂରଣ କରିବେ।"

Add Zee News as a Preferred Source

ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତଲାଇଭାଙ୍କ କଠୋର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ସେ ମଧ୍ୟ ବିଜୟଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ କ୍ଷମତାରେ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏକ ଦୃଢ଼ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଅଛି। ସୁପରଷ୍ଟାର ରଜନୀକାନ୍ତ ବିଜୟଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକ ଏବଂ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାମିଲ ରାଜନୀତିରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ବାନ କରି ରଜନୀକାନ୍ତ କହିଛନ୍ତି, "ନୂତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରେ, ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବୁଝିବା ଏବଂ ଭୂମିରେ ତାଙ୍କ ନୀତିଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗେ। ତେଣୁ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ପ୍ରଥମ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପାଇଁ, ଆମେ ବିଜୟଙ୍କୁ ଆଦୌ ବିଚଳିତ କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାଙ୍କ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ।"

ରାଜନୈତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ, କମଲ ହାସନଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ପରେ, ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଢାଲ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ। ଦଶନ୍ଧି ଧରି ତାମିଲନାଡୁ ରାଜନୀତିରେ ସିନେମାର ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। MGR, Karunanidhi ଏବଂ Jayallithaaଙ୍କ ଯୁଗ ପରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ସମସାମୟିକ ସୁପରଷ୍ଟାର ସିଧାସଳଖ କ୍ଷମତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପର ଦୁଇ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପୃଷ୍ଠପୋଷକ, କମଲ ହାସନ ଏବଂ ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ ଖୋଲା ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ସମର୍ଥନ ପାଇବା ବିଜୟଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଗ୍ରହଣୀୟତାକୁ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ କରେ।

Also Read: Thunderstorms Alert: ହିଟୱେଭ ପରେ ପ୍ରବଳ ଝଡ଼ତୋଫାନ କାଳବୈଶାଖି ନେଇ ୧୯ ଟି ରାଜ୍ୟକୁ ସତର୍କ କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ

Also Read: Gas Cylinder New Booking Rate: ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡରର ନୂତନ ଦର ଜାରି କଲେ ସରକାର

About the Author
author img
Rashmita Sahoo

'ମୁଁ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ନୁହେଁ, ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା'

...Read more

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Odia News
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ବାନ ପ୍ରଭାବ! ୬୧% ଲୋକ ସୁନା କିଣିବେ ନାହିଁ ?
Thunderstorms alert
Thunderstorms Alert: ହିଟୱେଭ ପରେ ପ୍ରବଳ ଝଡ଼ତୋଫାନ କାଳବୈଶାଖି ନେଇ ୧୯ ଟି ରାଜ୍ୟକୁ ସତର୍କ କଲା
work from home
WFH: ସପ୍ତାହକୁ ଦୁଇ ଦିନ ୱାର୍କ ଫ୍ରମ୍‌ ହୋମ୍‌ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ !
Top 10 News Headlines
Top 10 News Headlines: ଡ଼ରାଇଲାଣି ନୂଆ ଭାଇରସ, ଇବୋଲା ନେଲାଣି ୮୦ ଜୀବନ...ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଡ଼ ଖବର
Odia News
ISKCON Controversy: ପୁଣି ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା କରୁଛି ଇସ୍କନ