Vijay Wins Majority: ଟିଭିକେକୁ ମିଳିଲା ବହୁମତ, ବିଜୟଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ୧୪୪ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମର୍ଥନ

Zee OdishaOdisha National-International

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: May 13, 2026, 02:54 PM IST

Vijay Wins Majority: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ତାମିଲନାଡୁର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସି ଯୋଶେଫ ବିଜୟ ଓରଫ ଥଲାପତି ବିଜୟଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଶୁଭ ଖବର। ଫ୍ଲୋର ଟେଷ୍ଟରେ ବିଜୟଙ୍କୁ ମିଳିଛି ବହୁମତ। ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ହାସଲ କରିଛି ବିଜୟଙ୍କ ଦଳ ଟିଭିକେ। ଏହା ସହିତ କ୍ଷମତା ବଜାୟ ରଖିପାରିଛନ୍ତି ବିଜୟ। ଆଜିର ଫ୍ଲୋର ଟେଷ୍ଟରେ ବିଜୟଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ୧୪୪ ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ରହିଥିବା ବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ୨୨ଟି ଭୋଟ ପଡିଥିଲା। ସେହିପରି ୫ ଜଣ ବିଧାୟକ ଏଥିରୁ ଦୁରେଇ ରହିଥିଲେ। 

ଆଜିର ଫ୍ଲୋର ଟେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ବିରୋଧି ଦଳ ନେତା ଉଦୟନିଧି ଷ୍ଟାଲିନ ତାଙ୍କ ଭାଷଣ ଶେଷ କରିବା ପରେ ଡିଏମକେର ବିଧାୟକମାନେ ବିଧାନସଭାରୁ ଉଠି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ଟିଭିକେ ସରକାରଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ମନା କରି ଗୃହତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। 

ସେପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଥାଲାପତି ବିଜୟଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରବେଶ ଏକ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି। ଅଭିନେତା ବିଜୟ ତାମିଲନାଡୁରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ, ସେ ଟିଭିକେକୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନିର୍ବାଚନୀ ବିଜୟ ଆଡ଼କୁ ନେଇଗଲେ। ତା'ପରେ, ସେ ଏକ ମେଣ୍ଟ ସରକାର ଗଠନ କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଥାଲାପତି ବିଜୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ସଫଳତା ସହିତ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ, ଆଇୟୁଏମଏଲ, ଭିସିକେ, ସିପିଆଇ ଏବଂ ସିପିଏମର ସମର୍ଥନରେ, ଟିଭିକେ ତାମିଲନାଡୁ ବିଧାନସଭାରେ ବହୁମତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛି। ଟିଭିକେ ସରକାର ନିକଟରେ ଏବେ 144 ବିଧାୟକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଅଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଆଇଏଡିଏମକେର ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟ ବିଜୟଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଛି।

ଆଜି ତାମିଲନାଡୁ ବିଧାନସଭା ଫ୍ଲୋର ଟେଷ୍ଟରେ କ’ଣ ହେଲା?
ପ୍ରକୃତରେ, ନବଗଠିତ ତାମିଲନାଡୁ ସରକାର, ତାମିଲନାଡୁ ଭେଟ୍ରି କାଝାଗମ (TVK), ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ ଏହାର ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି। ଥାଲାପତି ବିଜୟ 144 ଭୋଟ ସହିତ ଫ୍ଲୋର ଟେଷ୍ଟରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ପଚିଶ ଜଣ ବିଦ୍ରୋହୀ AIADMK ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ TVK ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାଇଶ ଜଣ AIADMK ବିଧାୟକ TVK ବିରୋଧରେ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଭୋଟରୁ ବିରତ ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ, କଂଗ୍ରେସ, VCK, IUML ଏବଂ ବାମ ଦଳ ବିଜୟଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି।

ଏହି ଖୁସି ଖବର କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ?
ଆଜି ତାମିଲନାଡୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସି. ଜୋସେଫ ବିଜୟଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ତାମିଲନାଡୁ ଭେଟି କାଝାଗମ (ଟିଭିକେ) ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ ଥିଲା। ବୁଧବାର ଦିନ, ଥାଲାପଥି ବିଜୟଙ୍କ ଟିଭିକେ ସରକାର ତାମିଲନାଡୁ ବିଧାନସଭାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଭୋଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା। ଫ୍ଲୋର ଟେଷ୍ଟରେ ବିଫଳ ହେବା ଫଳରେ ବିଜୟଙ୍କ ସରକାରର ପତନ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଏଆଇଏଡିଏମ୍କେ ଭିତରେ ବଢ଼ୁଥିବା ବିଭାଜନ ମଧ୍ୟରେ, ଶାସକ ମେଣ୍ଟ ସଫଳତାର ସହିତ ବହୁମତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲା। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ସଦ୍ୟ ସମାପ୍ତ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ, ବିଜୟଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଟିଭିକେ ୨୩୪ ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ବିଧାନସଭାରେ ୧୦୮ ଆସନ ଜିତି ଏକକ ବୃହତ ଦଳ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଥିଲା।

Prabhudatta Moharana

