ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଉପହାର, ମିଳିବ ନୂଆ କାର୍‌ ସହ ମାସିକ ୭୫ ହଜାର ଭତ୍ତା

ତାମିଲନାଡ଼ୁ: ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ । ନୂଆ କାର୍ ସହ ମାସିକ ୭୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଡ୍ରାଇଭରର ଦରମା ସହ କାର୍ ବାବଦ ଅନ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ୭୫ ହଜାର ଭତ୍ତା ଦିଆଯିବ । ନିଜ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ ବୁଲି ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୁଝିବାକୁ ଏହି ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜୟ । ଏହି ଘୋଷଣାପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ବିଧାନସଭାରେ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି ଟିଭିକେ ବିଧାୟକ।
ତାମିଲନାଡୁ ବଜେଟ ଅଧିବେଶନ ଅଗଷ୍ଟ ୫ ତାରିଖରୁ ଚାଲିଛି। ଅଗଷ୍ଟ ୬ ତାରିଖରେ ବଜେଟ ଉପସ୍ଥାପନ ପରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଧାନସଭାରେ ଅନୁଦାନ ପାଇଁ ବିଭାଗୀୟ ଦାବି ସମ୍ପର୍କରେ ବିତର୍କ ଚାଲିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ ନିୟମ ୧୧୦ ଅନୁଯାୟୀ ସମୟ ସମୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଷଣା କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଏହି ମର୍ମରେ, ସେ ଆଜି (ଅଗଷ୍ଟ ୧୯) ନିୟମ ୧୧୦ ଅନୁଯାୟୀ ତିନୋଟି ଘୋଷଣା ଜାରି କରିଛନ୍ତି।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ ବିଧାନସଭାରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାମିଲନାଡୁ ସରକାର ସମସ୍ତ ବିଧାୟକଙ୍କୁ କାର ଯୋଗାଇବେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ବିଧାନସଭା ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସାର୍ବଜନୀନ ସେବାର ସୁଗମ ଅବିରତତାକୁ ସହଜ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମାସିକ ₹୭୫,୦୦୦ ଯାନବାହନ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ₹୭୫,୦୦୦ ଏହି ମାସିକ ଭତ୍ତା ଡ୍ରାଇଭର, ଇନ୍ଧନ ଏବଂ ଯାନବାହନ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଭଳି ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଏହା ସହିତ, ସେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ବିଧାୟକମାନେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତି କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏପରି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମାସିକ ୨୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ କ୍ଷୀର କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ୩୮ ଟଙ୍କାରୁ ୪୧ ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ଲିଟରକୁ ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟରେ ଏହି ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ମାସିକ ୩୦ କୋଟି ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ଯାହା ବାର୍ଷିକ ୩୬୦ କୋଟି ହେବ। ସରକାର ସମବାୟ ସମିତି ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ୧ ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ଲିଟର ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଏବଂ ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ୩ରୁ ୪ ପ୍ରତି ଲିଟରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ୩୧୬,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦକ ଉପକୃତ ହେବେ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ ନିୟମ ୧୧୦ ଅନୁଯାୟୀ ବିଧାନସଭାରେ ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ପ୍ରମୁଖ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି:
୧- ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜଗୁଡ଼ିକରେ ୩୫୧ କୋଟି ବ୍ୟୟରେ ଅତିରିକ୍ତ ଛାତ୍ର ପ୍ରବେଶ ଆସନ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ।
୨- ପେରାମ୍ବୁରରେ ୩୦୦ କୋଟି ବ୍ୟୟରେ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ, ୪୦୦ ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ମଲ୍ଟି-ସ୍ପେଶାଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ।
୩- ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟାପକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ ଚିକିତ୍ସା ବୀମା କଭରେଜ୍ ୫ ଲକ୍ଷରୁ ୨୫ ଲକ୍ଷକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ।
୪- ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟାପକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡରଙ୍କ ପାଇଁ ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ଶଲ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଅତିରିକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ: ଚେନ୍ନାଇ ଷ୍ଟାନଲି, ତିରୁନେଲଭେଲି, ଥୁଥୁକୁଡି, ଚେଙ୍ଗାଲପଟୁ, ଧର୍ମପୁରୀ ଏବଂ କନ୍ୟାକୁମାରୀ।
୫- ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କର୍କଟ ଚିକିତ୍ସା ମିଶନକୁ ୬୭୩.୪୪ କୋଟି ବ୍ୟୟରେ ଉନ୍ନତ କରାଯିବ।
୬- ଚେନ୍ନାଇର ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ସରକାରୀ ଜେନେରାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ୪୭୧.୮୦ କୋଟି ବ୍ୟୟରେ ଏକ ଭୂମି ମହଲା ଏବଂ ୧୪ ଅତିରିକ୍ତ ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ସମନ୍ୱିତ କର୍କଟ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ।
୭- ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ୮୪ କୋଟି ବ୍ୟୟରେ ମାଦୁରାଇ ରାଜାଜୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ୮ ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ କର୍କଟ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ।