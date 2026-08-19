Add Zee Business As A Preferred Source
App

ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଉପହାର, ମିଳିବ ନୂଆ କାର୍‌ ସହ ମାସିକ ୭୫ ହଜାର ଭତ୍ତା

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ କ୍ଷୀର କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ୩୮ ଟଙ୍କାରୁ ୪୧ ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ଲିଟରକୁ ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟରେ ଏହି ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ମାସିକ ୩୦ କୋଟି ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ଯାହା ବାର୍ଷିକ ୩୬୦ କୋଟି ହେବ।

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Aug 19, 2026, 01:23 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 01:23 PM IST
ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଉପହାର, ମିଳିବ ନୂଆ କାର୍‌ ସହ ମାସିକ ୭୫ ହଜାର ଭତ୍ତା
Image Credit: ନୂଆ କାର୍‌ ସହ ମାସିକ ୭୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
NASA: ନାସା କାହିଁକି ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ମାନବ ଉପସ୍ଥିତି ଚାହୁଁଛି? ଜାଣନ୍ତୁ କାରଣ...
2
3
4
5