ଗୋରଖପୁରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା: ଅର୍ଥ ଅଭାବ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବାଧା ଦେବନି

CM Yogi Adityanath: ଗୋରଖପୁରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ପ୍ରାୟ ୧୫୦ ଜଣଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିଥିଲେ। ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଚାହୁଁଥିବା ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିବେଚନାମୂଳକ ପାଣ୍ଠିରୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଥିଲା।
CM Yogi Adityanath: ଆଜି ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଗୋରଖପୁରର ଗୋରଖନାଥ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିଥିଲେ ଏବଂ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରାୟ ୧୫୦ରୁ ଅଧିକ ଜଣ ଲୋକ ଗୋରଖନାଥ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ମହନ୍ତ ଦିଗବିଜୟନାଥ ସ୍ମୃତି ଭବନ ବାହାରେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ। ଅନେକ ଲୋକ ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ସାମାଜିକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ। ବିଶେଷକରି ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ, ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ କାରଣରୁ କୌଣସି ଅଭାବୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାରେ ବାଧା ଉପୁଜିବା ଆଦୌ ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଆବଶ୍ୟକ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲ ପକ୍ଷରୁ ଶୀଘ୍ର ଚିକିତ୍ସାର ଏକ ଆକଳନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସରକାରଙ୍କୁ ପଠାଇବା ଉଚିତ। ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇଚ୍ଛାନୁଯାୟୀ ସରକାରୀ ପାଣ୍ଠିରୁ ବହନ କରାଯିବ।
ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ । ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଯେଉଁମାନେ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାରଣରୁ ବାଦ୍ ପଡିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଏହା ଆବଶ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଉନ୍ନତ ଏବଂ ସୁଲଭ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ।
ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ମିଳିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସରକାର ଜନତା ଦର୍ଶନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଜନସାଧାରଣ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟରେ ସିଧାସଳଖ ଯୋଗାଯୋଗ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମାଧ୍ୟମ ଭାବେ ବିବେଚନା କରନ୍ତି।
ସୂଚନା ମୁତାବକ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ସମାଧାନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା।
