CM Yuva Yojana: ୨୧ ରୁ ୪୦ ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର...ସିଏମ ୟୁବା ଯୋଜନାରେ ମିଳିବ ଏସବୁ ଲାଭ

CM Yuva Yojana: ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟ ସହିତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରେ। ସରକାର ପ୍ରାୟ ୪.୫ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଧମୁକ୍ତ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଋଣ ପରିଶୋଧ ଉପରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ୬ମାସର ସ୍ଥିରତା ରହିଛି।

CM Yuva Yojana: ରାଜ୍ୟର ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଯେଉଁମାନେ ନିଜସ୍ୱ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କିମ୍ବା କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗୀ ସରକାର "ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୁବ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ବିକାଶ ଅଭିଯାନ" ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାର ପ୍ରାଥମିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟରେ ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଏହି ଯୋଜନା ଶିକ୍ଷିତ ଏବଂ ଦକ୍ଷ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ, ସରକାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଏବଂ ସୁଧ ବିନା ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ, ଆଗାମୀ ୧୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଏକ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି।

ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଉପରେ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏହି ଯୋଜନାକୁ ଦୁଇଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି।
ପର୍ଯ୍ୟାୟ ୧: ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟ ସହିତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରେ। ସରକାର ପ୍ରାୟ ୪.୫ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଧମୁକ୍ତ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଋଣ ପରିଶୋଧ ଉପରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ୬ମାସର ସ୍ଥିରତା ରହିଛି।

ପର୍ଯ୍ୟାୟ ୨: ଯଦି ଉଦ୍ୟୋଗୀ ସଫଳତାର ସହ ଋଣର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରିଶୋଧ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏହା ୧୦ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯାହା ଉପରେ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଧ ସବସିଡି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ।

ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇବା ପାଇଁ, ଆବେଦନକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମାନଦଣ୍ଡ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ:
ଆବାସ ସ୍ଥାନ: ଆବେଦନକାରୀ ମାନେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ।

ବୟସ: ୨୧ ରୁ ୪୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ।
ଶିକ୍ଷା: ଅତି କମରେ ୮ମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ଦକ୍ଷତା: ଆବେଦନ କାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ସରକାରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରୁ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଡିପ୍ଲୋମା କିମ୍ବା ଡିଗ୍ରୀ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ।

ସ୍ୱ-ଅବଦାନ: ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟର ୧୫ ପ୍ରତିଶତ, ଓବିସି ୧୨.୫ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ଏସସି/ଏସଟି/ଅକ୍ଷମତା ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ କେବଳ ୧୦ ପ୍ରତିଶତ ଯୋଗଦାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୁବ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ଅନଲାଇନରେ ଅଛି:
ପ୍ରଥମେ, MSME ପୋର୍ଟାଲ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ।
ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ପ୍ରବେଶ କରାନ୍ତୁ ଏବଂ OTP ଯାଞ୍ଚ କରାନ୍ତୁ।
ପଞ୍ଜିକରଣ ପରେ, ଆବେଦନ ଫର୍ମରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ଏବଂ 'ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରକଳ୍ପ' ବିବରଣୀ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ।

ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ (ଆଧାର, ମାର୍କସିଟ୍, ବ୍ୟାଙ୍କ ବିବରଣୀ, ଦକ୍ଷତା ପ୍ରମାଣପତ୍ର) ଅପଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ।
ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରିବା ପରେ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକଳ୍ପ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବ।

