CNG Price Hike: ପୁଣି ବଢିଲା ସିଏନଜି ଦର, କିଲୋ ପିଛା...

Written By  Narmada Behera|Last Updated: May 26, 2026, 08:57 AM IST

CNG Price Hike: ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଦେଶରେ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଡିଜେଲ୍ ରେଟ୍ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସିଏନଜି ଦର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଆଜି(ମଙ୍ଗଳବାର) ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରରେ ପୁଣି ଥରେ (CNG) ସିଏନଜି ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ସରକାର ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ ୨ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ ହୋଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ସିଏନଜି ମୂଲ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ୮୩ ଟଙ୍କା ୦୯ ପଇସା କିଲୋ ପିଛା ରହିଛି ରେଟ୍। ଗତ ୧୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ସିଏନଜି ମୂଲ୍ୟରେ ଚତୁର୍ଥ ବୃଦ୍ଧି ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ । ଶେଷ ବୃଦ୍ଧି ମେ ୨୩ ତାରିଖରେ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଏହା ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ  ୮୧.୦୯ ଥିଲା।

ସୋମବାର ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିଲା:
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସୋମବାର ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା। ପେଟ୍ରୋଲ ପ୍ରତି ଲିଟର ୨ଟଙ୍କା ୬୧ ଏବଂ ଡିଜେଲ ପ୍ରତି ଲିଟର ୨ଟଙ୍କା  ୭୧  ପଇସା ମହଙ୍ଗା ହୋଇଥିଲା। ଗତ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଚତୁର୍ଥ ବୃଦ୍ଧି। ମେ ୧୫ ତାରିଖ ପରଠାରୁ, ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଉଭୟ ମୋଟ ପ୍ରାୟ ୭ଟଙ୍କା ୫୦ ପଇସା ପ୍ରତି ଲିଟର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପ୍ରତି ଲିଟର ୧୦୨ ଟଙ୍କା ୧୨ ପଇସା ଓ ଡିଜେଲ ୯୫ ଟଙ୍କା ୨୦ ପଇସାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି।

ଏହି ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରଭାବ କେବଳ ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଅନ୍ୟ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ବାରମ୍ବାର ସଂଶୋଧନ ପରେ, ନୋଏଡା, ଗ୍ରେଟର ନୋଏଡା ଏବଂ ଗାଜିଆବାଦରେ ସିଏନଜି ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ ୮୮ ଟଙ୍କା ୭୦ ପଇସାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ମୁମ୍ବାଇରେ (CNG) ସିଏନଜି ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ କିଲୋଗ୍ରାମ ୮୪ ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ତଥାପି, ଏହି ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ଏକମାତ୍ର ସଞ୍ଚୟକାରୀ ଅନୁଗ୍ରହ ହେଉଛି ଯେ ପାଇପ୍ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ (PNG) ଏବଂ ପରିବାରକୁ ଯୋଗାଣ ହେଉଥିବା ଘରୋଇ (LPG) ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି।

କାହିଁକି ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି?
ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଅନିଶ୍ଚିତତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ତୈଳ ଯୋଗାଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ଫେବୃଆରୀ ୨୮ ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ସଂଘର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ପ୍ରାୟ ୭୨ ରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ବ୍ରେଣ୍ଟ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ, ଯୋଗାଣ ଚିନ୍ତା ଯୋଗୁଁ ଏବେ ପ୍ରାୟ ୯୮ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହା ଘରୋଇ ତୈଳ ବିପଣନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି।

Narmada Behera

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

