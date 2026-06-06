CJP Protest: ଦିଲ୍ଲୀରେ CJP ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଜିତ୍ ଦିପକେ, ଆଲର୍ଟ ମୋଡରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ

CJP Protest: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ବହିଷ୍କାର ଦାବି କରି ଆଜି ଜୁନ୍ ୬ ଦିଲ୍ଲୀର ଜନ୍ତରମନ୍ତରରେ ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବାଦର ଡାକରା ଦେଇଛି କୋକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି (CJP)। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଭିଜିତ୍ ଦୀପକେ ଶନିବାର ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୮ଟାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପହଞ୍ଚିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଅଭିଜିତ୍ ଶନିବାର ସକାଳେ ଆମେରିକାରୁ ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନବନ୍ଦର ଛାଡିବା ସମୟରେ ସେ ସମ୍ବାଦ ସଂସ୍ଥା PTI ସହିତ କଥା ହୋଇଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ଉଚିତ। NEET ପେପର୍ ଲିକ୍ ମାମଲାରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଛାତ୍ର ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି।
ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ପ୍ରତିବାଦ ପାଇଁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛି
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ପ୍ରତିବାଦ ପାଇଁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଆଇନଗତ ଭାବରେ କେବଳ ପ୍ରାୟ 1,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ସଂଖ୍ୟାରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହା ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ମୋଟ 1,000 ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ।
"କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି" ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପ୍ରତିବାଦକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି। ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ରାଜଧାନୀରେ ଚାଳିଶ କମ୍ପାନୀ ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ବାହିନୀ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଜନ୍ତର ମନ୍ତର ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖରେ ଥିବା ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷା ସିଧାସଳଖ ଦିଲ୍ଲୀର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ଯୁଗ୍ମ ସିପି, ଡିସିପି, ଅତିରିକ୍ତ ଡିସିପି ଏବଂ ଏସିପି ସ୍ତରର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସ୍ଥଳରେ ମିନିଟରୁ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି।
କଣ କହିଲେ ବିଜେପିର ନେତା
ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ ସଦାନନ୍ଦ ଶେଠ ତନୱାଡେ ଶୁକ୍ରବାର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ "କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି" ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଧାରଣା ପ୍ରତିବାଦକୁ ଖାରଜ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅଭିଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଏପରି ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏପରି ସଂଗଠନ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଯାଇଥାଏ।