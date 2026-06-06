Add Zee Business As A Preferred Source
App

CJP Protest: ଦିଲ୍ଲୀରେ CJP ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଜିତ୍ ଦିପକେ, ଆଲର୍ଟ ମୋଡରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ବହିଷ୍କାର ଦାବି କରି ଆଜି ଜୁନ୍ ୬ ଦିଲ୍ଲୀର ଜନ୍ତରମନ୍ତରରେ ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବାଦର ଡାକରା ଦେଇଛି କୋକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି (CJP)। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଭିଜିତ୍ ଦୀପକେ ଶନିବାର ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୮ଟାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପହଞ୍ଚିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଅଭିଜିତ୍ ଶନିବାର

Written ByPrabhudatta Moharana
Published: Jun 06, 2026, 11:09 AM IST|Updated: Jun 06, 2026, 11:09 AM IST
CJP Protest: ଦିଲ୍ଲୀରେ CJP ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଜିତ୍ ଦିପକେ, ଆଲର୍ଟ ମୋଡରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ

About the Author

Prabhudatta Moharana

Prabhudatta Moharana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
CJP Protest: ଦିଲ୍ଲୀରେ CJP ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଜିତ୍ ଦିପକେ, ଆଲର୍ଟ ମୋଡରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ
CJP protest1 min ago
2
Odisha news55 min ago
3
odisha news ITDA Assistant Engineer under vigilance scanner know details here1 hr ago
4
Odisha news2 hrs ago
5
petrol diesel price today2 hrs ago