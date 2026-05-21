CJP Twitter Account: କକରୋଚ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଏକ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟ ବ୍ୟାନ, CJIଙ୍କ ବୟାନକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ହଙ୍ଗାମା

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: May 21, 2026, 02:10 PM IST

CJP Twitter Account: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତଙ୍କ ଏକ ବୟାନ ପରେ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା କୋକରୋଚ୍ ଜନତା ଦଳର ପୂର୍ବତନ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି। ଗତ ସପ୍ତାହରେ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଏକ ଶୁଣାଣି ସମୟରେ, CJI ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଦେଶର ବେକାର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ କୋକରୋଚ୍ ସହିତ ତୁଳନା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ବିବାଦ ବଢ଼ିବା ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ତଥାପି, ଯୁବକମାନେ ଏହି ବୟାନର ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଫଳସ୍ୱରୂପ, କୋକରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏକ ମଜା ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଦଳ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଶୀଘ୍ର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଅନୁଗାମୀ ହାସଲ କରିଥିଲା।

କିନ୍ତୁ ଏବେ ଭାରତରେ ଦଳର X ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଇଛି। ତଥାପି, ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଦଳର Instagram ପୃଷ୍ଠା ଏବେ ବି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି। ଗୁରୁବାର ପୂର୍ବରୁ, Cockroach Janata Partyର ପୃଷ୍ଠା ଅନୁଗାମୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ BJPକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲା। ଦଳର ପୃଷ୍ଠାର Instagram ରେ 10 ନିୟୁତରୁ ଅଧିକ ଅନୁଗାମୀ ଥିବା ବେଳେ BJPର 8.7 ନିୟୁତ ଅନୁଗାମୀ ଅଛନ୍ତି।

କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଅଭିଜିତ୍ ଦୀପକେ 
X ଆକାଉଣ୍ଟ ବନ୍ଦ ହେବା ଏହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଭିଜିତ୍ ଦୀପକେଙ୍କୁ କ୍ରୋଧିତ କରିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଯାହା ଭୟ କରୁଥିଲେ ତାହା ଘଟିଛି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୃଷ୍ଠାକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଇଛି। ସେ Instagram ରେ ଏକ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରି କହିଛନ୍ତି, "ସେ ଯାହା ଭୟ କରୁଥିଲେ ତାହା ଘଟିଛି। ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ଆମ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତାହା କାମ କଲା ନାହିଁ, ସେମାନେ ଏହାକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିଛନ୍ତି।"

Prabhudatta Moharana

