Delhi Cold Wave: ଦିଲ୍ଲୀରେ ଶୀତଲହରୀ ଜାରି ରହିଛି, ଘନ କୁହୁଡି ପାଇଁ ୧୧୦ ବିମାନ ରଦ୍ଦ

Trending Photos
Delhi Cold Wave: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରବିବାର ଦିନ ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଣି ଥରେ କୁହୁଡ଼ି ଏବଂ ଘନ କୁହୁଡ଼ିରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଛି। ଯାହା ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର (IGI)ରେ ବିମାନ ଚଳାଚଳକୁ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଦୃଶ୍ୟମାନତା କମ ଥିବାରୁ ମୋଟ ୧୧୦ଟି ବିମାନ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ୩୭୦ରୁ ଅଧିକ ବିମାନ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ବିମାନବନ୍ଦର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁସାରେ ୫୯ଟି ଆସୁଥିବା ଏବଂ ୫୧ଟି ବାହାରୁଥିବା ବିମାନ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଟ୍ରାକିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ Flightradar24 ରୁ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ବିମାନଗୁଡ଼ିକ ହାରାହାରି ୨୫ ରୁ ୩୦ ମିନିଟ୍ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା।
ଭାରତର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ କୁହୁଡ଼ି ତାଣ୍ଡବ ରଚାଇଛି
ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ଦିଲ୍ଲୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର ଲିମିଟେଡ୍ (DIAL) X ରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ବିମାନବନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଚାଲୁଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନବନ୍ଦର ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ବିମାନବନ୍ଦର, ଯାହା ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ 1,300 ବିମାନ ଚଳାଚଳ ପରିଚାଳନା କରେ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ସାମାନ୍ୟ ପାଗ ବିଭ୍ରାଟ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବାଧା ଦେଇପାରେ। ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି, ଉତ୍ତର ଭାରତର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଲଗାତାର କୁହୁଡ଼ି ଦେଖାଯାଉଛି, ଯାହା ବାରମ୍ବାର ବିମାନ ସେବାକୁ ବାଧା ଦେଉଛି।
ଦିଲ୍ଲୀର ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା 'ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ'
ଏହି ସମୟରେ, ରାଜଧାନୀର ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ପୁଣି ଥରେ ଚିନ୍ତାଜନକ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ (CPCB) ର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ରବିବାର ସକାଳେ ଦିଲ୍ଲୀର ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ସୂଚକାଙ୍କ (AQI) 386 ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି, ଯାହା 'ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ' ବର୍ଗରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ସହରର ଷୋହଳଟି ମନିଟରିଂ ଷ୍ଟେସନରେ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା 'ଗମ୍ଭୀର' ଭାବରେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ବାକି ଷ୍ଟେସନଗୁଡ଼ିକରେ 'ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ' ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। CPCB ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ, 0 ରୁ 50 ମଧ୍ୟରେ AQI 'ଭଲ', 51-100 'ସନ୍ତୋଷଜନକ', 101-200 'ମଧ୍ୟମ', 201-300 'ଗମ୍ଭୀର', 301-400 'ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ' ଏବଂ 401-500 'ଗମ୍ଭୀର' ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।