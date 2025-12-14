Delhi Pollution: ଦିଲ୍ଲୀରେ ପୁଣି ବଢିଲା ପ୍ରଦୂଷଣ, ୪୯୦ ଡେଇଁଲା ଏକ୍ୟୁଆଇ

Trending Photos
Delhi Pollution:ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଥଣ୍ଡା ଲହରୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାବେଳେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆର ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ କଷ୍ଟକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ରବିବାର ସକାଳେ ମଧ୍ୟ ରାଜଧାନୀ ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ବିଷାକ୍ତ ବାୟୁରୁ କୌଣସି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଲା ନାହିଁ। ପରିସ୍ଥିତି ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଯେ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ସୂଚକାଙ୍କ (AQI) ୪୯୦ ଅତିକ୍ରମ କରି ଦିଲ୍ଲୀକୁ "ଗମ୍ଭୀରରୁ ଗମ୍ଭୀର" ବର୍ଗରେ ରଖିଛି। ଏହା ସହିତ, ଘନ କୁହୁଡ଼ି ସାଧାରଣ ଜୀବନକୁ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ବ୍ୟାହତ କରିଛି।
୪୯୦ ଡେଇଁଲା ଏକ୍ୟୁଆଇ
କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ (ସିପିସିବି) ଅନୁଯାୟୀ, ରବିବାର ସକାଳ 6ଟାରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ AQI 490 ଉପରେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ସମଗ୍ର ରାଜଧାନୀ "ଗମ୍ଭୀର ପ୍ଲସ୍" ବର୍ଗରେ ରହିଛି। ନୋଏଡା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଏନସିଆର ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ବହୁତ ଖରାପ ରହିଛି। ପ୍ରଦୂଷଣ ସହିତ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ବଢାଇ ଦେଇଛି। ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୃଶ୍ୟମାନତା 50 ମିଟରରୁ କମ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ସଡ଼କ, ରେଳ ଏବଂ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି।
ଲାଗୁ ହେବ ଗ୍ରାପ-୪
ଶନିବାର ଦିଲ୍ଲୀର AQI 401 ରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ପରିଚାଳନା କମିଶନ (CAQM) ଗ୍ରେଡେଡ୍ ରେସପନ୍ସ ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ (GRAP) ର ଷ୍ଟେଜ୍ III କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥିଲା। ପରେ AQI 450 ଉପରେ ଉଠିବା ପରେ ଷ୍ଟେଜ୍ IV କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ, ସମସ୍ତ GRAP ପର୍ଯ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। GRAP ଅଧୀନରେ, ଦିଲ୍ଲୀ, ଗୁରୁଗ୍ରାମ, ଫରିଦାବାଦ, ଗାଜିଆବାଦ ଏବଂ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ନଗରରେ BS-III ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ BS-IV ଡିଜେଲ ଚାରିଚକିଆ ଯାନ ଚଳାଚଳକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ, BS-IV କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ କମ୍ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଥିବା ଡିଜେଲ ଟ୍ରକ ଏବଂ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଭାରୀ ଯାନଗୁଡ଼ିକୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି।
ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ, ୧୯୮୬ର ଧାରା ୫ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଘରୁ କାମ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। କେବଳ ବାକି ୫୦ ପ୍ରତିଶତ କର୍ମଚାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କାମ କରିବେ।
ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଶ୍ରେଣୀ
ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ନବମ ଏବଂ ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ମୋଡ୍ରେ ପଢ଼ିବା ଉଚିତ। ତଥାପି, ଦଶମ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀର ଶ୍ରେଣୀଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଜାରି ରହିବ।
ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଭଙ୍ଗା କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି
GRAPର ପର୍ଯ୍ୟାୟ III ଅଧୀନରେ, ଦିଲ୍ଲୀ-NCRରେ ସମସ୍ତ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଭଙ୍ଗା କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଦୈନିକ ମଜୁରିଆ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଜୀବିକା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପର୍ଯ୍ୟାୟ IV ଅଧୀନରେ ରାଜପଥ, ରାସ୍ତା ଏବଂ ଫ୍ଲାଏଓଭର ଭଳି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଛାଡ଼ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଇଛି।
CAQM ଚେତାବନୀ
CAQM କହିଛି ଯେ ଧୀର ପବନ, ସ୍ଥିର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଏବଂ ପ୍ରତିକୂଳ ପାଗ ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରଦୂଷକ ପଦାର୍ଥର ବିସ୍ତାରକୁ ରୋକିଛି। କମିଶନ ପିଲା, ବୃଦ୍ଧ ଏବଂ ଗୁରୁତର ରୋଗରେ ପୀଡିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଘର ଭିତରେ ରହିବା ଏବଂ ବାହାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ପ୍ରଦୂଷଣର ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ପ୍ରକୋପ
କଠୋର ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ବେଳେ, ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଦୂଷଣ ଦିଲ୍ଲୀ-NCR ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କ ରହିବା ଏବଂ ଜାରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପାଳନ କରିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ଅପିଲ କରିଛି।