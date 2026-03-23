Colombian Plane Crash: କଲମ୍ବିଆ ବାୟୁସେନା ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲା, ୧୧୦ କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ

Colombian Plane Crash: ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ପେଡ୍ରୋ ସାଞ୍ଚେଜ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିମାନଟି କଲମ୍ବିଆର ଦକ୍ଷିଣ ଆମାଜନ ଅଞ୍ଚଳର ପେରୁ ସୀମାରେ ଅବସ୍ଥିତ ପୁଏର୍ଟୋ ଲେଗୁଇଜାମୋରୁ ଉଡ଼ାଣ ଭରୁଥିବା ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା।
Colombian Plane Crash: ଆଜି କଲମ୍ବିଆ ବାୟୁସେନାର ଏକ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ବିମାନରେ ୧୧୦ ଜଣ ଲୋକ ଥିଲେ। ଏହା ପ୍ରତିରକ୍ଷା କମ୍ପାନୀ ଲକହିଡ୍ ମାର୍ଟିନ୍ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଏକ C-130 ହର୍କୁଲେସ୍ ବିମାନ ଥିଲା, ଯାହା ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ସୈନ୍ୟ ପରିବହନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା। ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି ରଏଟର୍ସ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ପେଡ୍ରୋ ସାଞ୍ଚେଜ୍ ରିପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ବିମାନଟି କଲମ୍ବିଆର ଦକ୍ଷିଣ ଆମାଜନ ଅଞ୍ଚଳର ପେରୁ ସୀମାରେ ଅବସ୍ଥିତ ପୁଏର୍ଟୋ ଲେଗୁଇଜାମୋରୁ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀର ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଉଡ଼ାଣ ଭରୁଥିବା ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ଏବଂ ମୃତାହତଙ୍କ ସଠିକ୍ ସଂଖ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡିନାହିଁ। ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେରିକାର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଫାର୍ମ ଲକହିଡ୍ ମାର୍ଟିନ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇନାହିଁ।
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାଞ୍ଚେଜ୍ କହିଛନ୍ତି: "ଗମ୍ଭୀର ଦୁଃଖର ସହିତ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ, ଆମର କଲମ୍ବିଆନ୍ ଏରୋସ୍ପେସ୍ ଫୋର୍ସର ଏକ ହର୍କୁଲିସ୍ ବିମାନ ପୁଏର୍ଟୋ ଲେଗୁଇଜାମୋ (ପୁଟୁମାୟୋ) ରୁ ଉଡ଼ାଣ ଭରିବା ସମୟରେ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ, ଏହା ଆମର ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ପରିବହନ କରୁଥିଲା। ସାମରିକ ୟୁନିଟ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି। ତଥାପି, ମୃତକଙ୍କ ସଠିକ୍ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇ ନାହିଁ।"
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି: "ପିଡିତ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ସକ୍ରିୟ କରାଯାଇଛି । ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି।" ମୁଁ ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାର ପ୍ରତି ମୋର ଗଭୀର ସମବେଦନା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ସରକାରୀ ସୂଚନା ଉପଲବ୍ଧ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁମାନରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହା ଦେଶ ପାଇଁ ଏକ ଗଭୀର ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଘଟଣା।
