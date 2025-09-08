Colon Cancer Vaccine: କ୍ୟାନସରକୁ ମାତ ଦେବ ଋଷର ଟିକା, ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ
Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2913272
Zee OdishaOdisha National-International

Colon Cancer Vaccine: କ୍ୟାନସରକୁ ମାତ ଦେବ ଋଷର ଟିକା, ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କର୍କଟ ରୋଗ ଏତେ ମାରାତ୍ମକ ଯେ ଏହାର ନାମ ଶୁଣିଲେ ହିଁ ମନରେ କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିବାର ଭୟ ଭରିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ରୁଷିଆର ଫେଡେରାଲ୍ ମେଡିକାଲ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ୍ ଏଜେନ୍ସି (FMBA)ର ଦାବି 'ଭୟଠାରୁ ଆଗକୁ ବିଜୟ' ଏହି କଥାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ଯଦିଓ ଅନେକ ପ୍ରକାରର କର୍କଟ ରୋଗ ଅଛି, ତଥାପି FMBA ମୁଖ୍ୟ ଭ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Sep 08, 2025, 11:31 AM IST

Trending Photos

Colon Cancer Vaccine: କ୍ୟାନସରକୁ ମାତ ଦେବ ଋଷର ଟିକା, ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ

Colon Cancer Vaccine: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କର୍କଟ ରୋଗ ଏତେ ମାରାତ୍ମକ ଯେ ଏହାର ନାମ ଶୁଣିଲେ ହିଁ ମନରେ କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିବାର ଭୟ ଭରିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ରୁଷିଆର ଫେଡେରାଲ୍ ମେଡିକାଲ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ୍ ଏଜେନ୍ସି (FMBA)ର ଦାବି 'ଭୟଠାରୁ ଆଗକୁ ବିଜୟ' ଏହି କଥାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ଯଦିଓ ଅନେକ ପ୍ରକାରର କର୍କଟ ରୋଗ ଅଛି, ତଥାପି FMBA ମୁଖ୍ୟ ଭେରୋନିକା ସ୍କୋଭର୍ଟସୋଭା କହିଛନ୍ତି ଯେ କୋଲନ କର୍କଟ ଟିକା ସଫଳତାର ସହ ପ୍ରି-କ୍ଲିନିକାଲ୍ ପରୀକ୍ଷଣ ସମାପ୍ତ କରିଛି। ପରୀକ୍ଷଣ ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରଭାବ ଉଭୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, କୋଲନ କର୍କଟ ପାଇଁ ରୁଷିଆ ଟୀକା ଏବେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ।

କୋଲନ କର୍କଟକୁ କୋଲୋରେକ୍ଟଲ୍ କର୍କଟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହା ଏକ ପ୍ରକାରର କର୍କଟ ଯାହା କୋଲନ (ବଡ଼ ଅନ୍ତ୍ର)ର ଟିସୁରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏହା ସେତେବେଳେ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ କୋଲନର କୋଷଗୁଡ଼ିକ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ଏବଂ ବିଭାଜିତ ହୁଏ, ଯାହା ଫଳରେ କୋଲନ ଭିତରେ ପଲିପ୍ (ଗଣ୍ଠି) ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଯାହା ସମୟ ସହିତ କର୍କଟ ରୋଗରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ। ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ମଳରେ ରକ୍ତ କିମ୍ବା ମଳ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରେ।

"ଏହି ଗବେଷଣା ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିଲା, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ଶେଷ ତିନୋଟି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ପ୍ରିକ୍ଲିନିକାଲ୍ ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଥିଲା। ଟିକା ଏବେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଆମେ ସରକାରୀ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ," ସ୍କଭୋର୍ଟସୋଭା ପୂର୍ବ ଅର୍ଥନୈତିକ ଫୋରମ୍ (EEF) ରେ କହିଛନ୍ତି, ଯେପରି ରୁଷର ପ୍ରମୁଖ ସମାଚାର ଏଜେନ୍ସି TASS ରିପୋର୍ଟ କରିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରିକ୍ଲିନିକାଲ୍ ଫଳାଫଳଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଯେ ଏହି ଟିକା ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ। ଏହି ଟିକାର ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି (କ୍ଷତିକାରକ) ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନଥିଲା। ଗବେଷକମାନେ ଟ୍ୟୁମର ଆକାରରେ ହ୍ରାସ ଏବଂ ଟ୍ୟୁମର ବୃଦ୍ଧିରେ ହ୍ରାସ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଯାହା ରୋଗର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି 60 ପ୍ରତିଶତରୁ 80 ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା। ଏହା ସହିତ, ଅଧ୍ୟୟନଗୁଡ଼ିକ ଟିକା ଯୋଗୁଁ ବଞ୍ଚିବା ହାରରେ ବୃଦ୍ଧି ସୂଚାଇଛି।

Add Zee News as a Preferred Source

ସ୍କଭୋର୍ଟସୋଭା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଟିକାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କୋଲୋରେକ୍ଟଲ୍ କର୍କଟ ହେବ। ଏହା ସହିତ, ଗ୍ଲିଓବ୍ଲାଷ୍ଟୋମା ଏବଂ ଆଖି ମେଲାନୋମା ସମେତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକାରର ମେଲାନୋମା ପାଇଁ ଟିକା ବିକାଶ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଆଶାଜନକ ପ୍ରଗତି ହୋଇଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବିକଶିତ ହେଉଛି।

ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଦଶମ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଅର୍ଥନୈତିକ ଫୋରମ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 3-6 ରେ "ଦୂର ପୂର୍ବ: ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସହଯୋଗ" ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଭ୍ଲାଡିଭୋଷ୍ଟକ୍ ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 100 ରୁ ଅଧିକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅଧିବେଶନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ସାତଟି ଟ୍ରାକରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। 75 ରୁ ଅଧିକ ଦେଶରୁ 8,400 ରୁ ଅଧିକ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ ଏବଂ ମୂତ୍ରାଶୟ କର୍କଟ ପାଇଁ ଟିକା ଉପଲବ୍ଧ। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ମିଳିମିଳା ଏବଂ ଚିକେନପକ୍ସ ଭଳି ସଂକ୍ରମଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଟିକା ସହିତ ପରିଚିତ। ଏହି ଟିକାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବା, କ୍ଷତିକାରକ ଜୀବାଣୁକୁ ଚିହ୍ନିବା ଏବଂ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ।

 

About the Author
author img
Prabhudatta Moharana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Mohan Charan Majhi
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୁଣି ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ: ବିଜେଡି ଭୋଟକୁ ନଜର
Naveen Patnaik
Naveen Patnaik: ନେତାଙ୍କୁ ଆୟତ୍ତରେ ରଖିପାରିବେ ତ ନବୀନ!
Top 10 News Headlines Odisha
Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ସକାଳର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର
Mohan Charan Majhi
CM Mohan Majhi: ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇପାରନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
Asia Cup Hockey 2025
Asia Cup Hockey 2025: ଫାଇନାଲ୍‌ରେ ଦମଦାର ବିଜୟଲାଭ କଲା ଭାରତ
;