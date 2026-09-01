Add Zee Business As A Preferred Source
App

Cylinder Prices Hike: ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ବଢିଲା ଗ୍ୟାସ ଦର !

ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ, ସରକାରୀ ତେଲ ବିପଣନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ - IOC, HPCL, ଏବଂ BPCL - ବାଣିଜ୍ୟିକ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀରେ, ଏହି ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ୯ଟଙ୍କା ୫୦ ପଇସା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଦେଶବ୍ୟାପୀ ସମସ୍ତ ସହରରେ ନୂତନ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି।

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Sep 01, 2026, 06:58 AM IST|Updated: Sep 01, 2026, 07:07 AM IST
Cylinder Prices Hike: ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ବଢିଲା ଗ୍ୟାସ ଦର !
Image Credit: ଏହି ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କେବଳ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Pm Modi: କିରଗିଜସ୍ତାନ ରାଜଧାନୀ ବିସ୍‌କେକ୍‌ରେ ମୋଦି-ପୁଟିନ ଦ୍ବିପାକ୍ଷିକ ବୈଠକ, ୨ ରାଷ୍ଟ୍ରନେତା
2
3
4
5