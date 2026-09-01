Cylinder Prices Hike: ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ବଢିଲା ଗ୍ୟାସ ଦର !

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜିଠାରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ପାଟନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ସରକାରୀ ତେଲ ବିପଣନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ (IOC, HPCL, ଏବଂ BPCL) ୧୯ କିଲୋଗ୍ରାମ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି । ଦିଲ୍ଲୀରେ ମୂଲ୍ୟ ୯ଟଙ୍କା ୫୦ ପଇସା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ପ୍ରକୃତରେ, ଏହି ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କେବଳ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ । ବିଶେଷକରି ଦୋକାନୀ, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ୧୯ କିଲୋଗ୍ରାମ ସିଲିଣ୍ଡର ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି । ଘରୋଇ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି। ବାଣିଜ୍ୟିକ ସିଲିଣ୍ଡରର ସଂଶୋଧିତ ଦର ଆଜିଠାରୁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ, ଏକ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ୯.୫୦ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହା ନୂତନ ଦର ୨,୭୪୭.୫୦କୁ ପହଞ୍ଚାଇଛି।
ଦିଲ୍ଲୀରେ ନୂତନ ଦର ଲାଗୁ ହେବା ପରେ, ଏକ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ଏବେ ୨,୭୪୭.୫୦ହେବ । ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ୨,୭୩୮ ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଚେନ୍ନାଇରେ, ଏକ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ୨,୯୧୬.୫୦କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଲେହରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସିଲିଣ୍ଡର ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା, ଯେଉଁଠାରେ ମୂଲ୍ୟ ୩,୩୮୫.୫୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ମୁମ୍ବାଇରେ, ଏକ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ୨,୦୦୧.୫୦ ହୋଇଛି।
ଏହି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ କେତେ?
ଲେହ: ୩,୩୮୫.୫
ଚଣ୍ଡିଗଡ଼: ୨,୭୮୫.୫୦
ଶ୍ରୀନଗର: ୩,୦୫୩.୫
ଗୁରୁଗ୍ରାମ: ୨,୭୬୪.୫
ଦିଲ୍ଲୀ: ୨,୭୪୭.୫
ପାଟନା: ୩,୦୪୨.୫
ଲକ୍ଷ୍ନୌ: ୨,୮୭୦
ଅଗଷ୍ଟରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଥିଲା
ପୂର୍ବରୁ ଅଗଷ୍ଟରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଥିଲା। ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ମୂଲ୍ୟ ୧୯୨ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ୨,୯୩୦ରୁ ୨,୭୩୮କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ, ଜୁଲାଇରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟରେ ହ୍ରାସ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା । ସେହି ସମୟରେ, ୧୯ କିଲୋଗ୍ରାମ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ୧୮୩.୫୦ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା।
ଦେଶରେ ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ଏବଂ ମହଙ୍ଗା ସିଲିଣ୍ଡର କେଉଁଠାରେ ଉପଲବ୍ଧ?
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ନୂତନ ଦର ଘୋଷଣା ପରେ, ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସହର ପାଇଁ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏବଂ ଘରୋଇ ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇଁ ସଂଶୋଧିତ ମୂଲ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଘରୋଇ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ବାଣିଜ୍ୟିକ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ଘରୋଇ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସିଲିଣ୍ଡର ମୁମ୍ବାଇରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଘରୋଇ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ୯୪୧.୫୦ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ୨,୭୦୧.୫୦ ଟଙ୍କା।
ଏହି ସମୟରେ, ଲେହରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା। ସେଠାରେ, ଏକ ଘରୋଇ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ୧,୧୭୯ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ୩,୩୮୫। ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଗ୍ୟାସ ମୂଲ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି।