Zee OdishaOdisha National-InternationalCommercial LPG: ୨୯ ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଗ୍ୟାସ ବିକ୍ରି, ଏପରି କରନ୍ତୁ ବୁକିଂ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ସରକାର ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାସର ଉପଲବ୍ଧତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ, ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ଗ୍ୟାସ ସରିଯାଏ ତେବେ ସେମାନେ ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାସ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ, ସେମାନେ ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକ୍ କରିବାକୁ ଧାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Mar 15, 2026, 07:41 AM IST

Commercial LPG: ୨୯ ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଗ୍ୟାସ ବିକ୍ରି, ଏପରି କରନ୍ତୁ ବୁକିଂ

Commercial LPG:ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ସରକାର ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାସର ଉପଲବ୍ଧତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ, ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ଗ୍ୟାସ ସରିଯାଏ ତେବେ ସେମାନେ ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାସ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ, ସେମାନେ ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକ୍ କରିବାକୁ ଧାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଗ୍ୟାସ ଏଜେନ୍ସି ବାହାରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କର ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ଲାଗିଛି। 

ଏହି ସମୟରେ, ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସର ନିରନ୍ତର ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ, ବାଣିଜ୍ୟିକ ସିଲିଣ୍ଡର ଯୋଗାଣ ଉପରେ ଏକ ସୀମା ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ହୋଟେଲ ମାଲିକ, ରାସ୍ତା ବିକ୍ରେତା ଏବଂ ବିବାହ ଋତୁରେ ବ୍ୟାପକ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ସୁଜାତା ଶର୍ମା ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏଲପିଜି ସମ୍ପର୍କରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟ ପତାକା ଉଡ଼ାଇ ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସର ଏକ ବଡ଼ ମାଲ ଶିବାଲିକ୍ ଏବଂ ନନ୍ଦ ଦେବୀ ସମୁଦ୍ର ଦେଇ ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚୁଛି।

ବ୍ୟବସାୟିକ ସିଲିଣ୍ଡର ବିକ୍ରି ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ
ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଶନିବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ୨୯ଟି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ବଣ୍ଟନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାସର ମହଜୁଦ ଏବଂ କଳାବଜାରୀକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସାରା ଦେଶରେ ଚଢାଉ ଏବଂ ଅଚାନକ ଯାଞ୍ଚକୁ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି। ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ସୁଜାତା ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଘରୋଇ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ଷ୍ଟକ୍ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଆତଙ୍କ ବୁକିଂ ନିରନ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି।

ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଭଣ୍ଡାର ଅଛି ଏବଂ ଘରୋଇ ରିଫାଇନାରୀଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷମତାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ସାରା ଦେଶରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଉପଲବ୍ଧତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରୁଛି। ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ଖୁଚୁରା ଦୋକାନରେ ଷ୍ଟକ୍ ହ୍ରାସର କୌଣସି ରିପୋର୍ଟ ନାହିଁ। "ଆମେ ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଘରୋଇ ଭାବରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଉତ୍ପାଦନ କରୁ ଏବଂ ଆମଦାନୀ କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ," ସେ କହିଛନ୍ତି।

ଘରୋଇ ଏଲପିଜି ଯୋଗାଣକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଗଲା
ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ସରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛି ଏବଂ ଘରୋଇ ଏଲପିଜି ଯୋଗାଣକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଉଛି। ଶର୍ମା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ଡିଜିଟାଲ ଉପାୟ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ତୈଳ ବିପଣନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ (OMCs) ରୁ IVRS, SMS, WhatsApp ବୁକିଂ ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ଭଳି ସୁବିଧା ପୂର୍ବରୁ ଉପଲବ୍ଧ।

ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକ୍ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଏଜେନ୍ସିରେ ଧାଡ଼ିରେ ଯିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ତୈଳ ବିପଣନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବ ପରି ସିଲିଣ୍ଡରର ହୋମ ଡେଲିଭରି ଜାରି ରଖିବେ। ତେଣୁ, ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ ହେବା କିମ୍ବା କୌଣସି ଗୁଜବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ।

ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରୁ ଶକ୍ତି ପରିବହନ ପାଇଁ ଏକ ସାଧାରଣ ପଥ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇଁ ଦୈନିକ ବୁକିଂ ପ୍ରାୟ ୫୫ ଲକ୍ଷ ଥିଲା। ଶୁକ୍ରବାର ଏହି ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୭୫ ଲକ୍ଷକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ଏହା ୮୮ ଲକ୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ହିଁ ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକିଂ କରିବାକୁ ସେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।

ପୂର୍ବ ଡେଲିଭରି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୁକିଂ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ 25 ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ବୁକିଂ ନିୟମ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ପୂର୍ବ ଡେଲିଭରି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୁକିଂ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ 25 ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ 45 ଦିନ। ଯୋଗାଣ ଚାପକୁ କମ କରିବା ପାଇଁ, ସରକାର ଘରୋଇ ଏଲପିଜି ଉତ୍ପାଦନ 31 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ, ସାର୍ବଜନୀନ କ୍ଷେତ୍ର କମ୍ପାନୀ ଗେଲ୍ ସହର ଗ୍ୟାସ ଅପରେଟରମାନଙ୍କୁ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ PNG ସଂଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ କହିଛି।

ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ କଳାବଜାରୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ପରିଚାଳନା ଆୟୋଗ ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆର ଅଞ୍ଚଳର ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ହୋଟେଲଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ମାସ ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ଇନ୍ଧନ ଭାବରେ ବାୟୋମାସ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛି। କଳାବଜାରୀ ରୋକିବା ପାଇଁ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର 1,400 ସ୍ଥାନରେ ଚଢାଉ କରାଯାଇଛି ଏବଂ 20ଟି ଏଫଆଇଆର ପଞ୍ଜିକୃତ କରାଯାଇଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ରାଜସ୍ଥାନ, ବିହାର ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି।

