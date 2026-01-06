Nepal violence: ନେପାଳରେ ଭାରତୀୟ ସୀମା ନିକଟରେ ପୁଣି ହିଂସାକାଣ୍ଡ, ହାଇ ଆଲର୍ଟ ପରେ ବୋର୍ଡର ସିଲ୍

Tension Erupts in Nepal: ପଡ଼ୋଶୀ ନେପାଳ ପୁଣିଥରେ ହିଂସାର ଶିକାର ହୋଇଛି। ଭାରତ ସୀମାନ୍ତ ନେପାଳର ପାରସା ଏବଂ ଧନୁଷା ଧାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ହିଂସା ଦେଖାଦେଇଛି। ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ଭାରତ-ନେପାଳ ସୀମାକୁ ମଧ୍ୟ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି।
ଧନୁଷା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ମସଜିଦ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ପରେ ନେପାଳରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ହିଂସା ଦେଖାଦେଇଛି। ଯାହାର ଚିତ୍ର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।
ପାରସାର ବୀରଗଞ୍ଜରେ ହିଂସାତ୍ମକ ପ୍ରତିବାଦକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଲୁହ ବୁହା ଗ୍ୟାସ୍ ସେଲ୍ ମାଡ଼ କରିଛି। ପାରସା ଜିଲ୍ଲା ବିହାରର ରକ୍ସୌଲ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସୀମାନ୍ତ କରୁଛି। ସୀମା ପାର ଗତିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣ ନେପାଳ ସହିତ ଭାରତୀୟ ସୀମାକୁ ମଧ୍ୟ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି।
କ’ଣ ରହିଛି ପୂରା ମାମଲା?
ନେପାଳ ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଧନୁଷାର ସଖୁୱା ମାରାନ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ଲୋକ ଏକ ମସଜିଦରେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାର ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ନିଆଁ ପରି ବ୍ୟାପିଯାଇଥିଲା। ଯାହା ଫଳରେ ହିନ୍ଦୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଘୃଣା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ମୁସଲିମ ଯୁବକମାନେ ହିଂସାତ୍ମକ ପ୍ରତିବାଦ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।
ଧନୁଷାରେ ପ୍ରତିବାଦକାରୀମାନେ ଟାୟାର ଜାଳି ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ପ୍ରତିବାଦକାରୀମାନେ ପୋଲିସ ଉପରେ ପଥର ମାଡ଼ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଲୁହ ବୁହା ଗ୍ୟାସ୍ ସେଲ୍ ଫୁଟାଇଥିଲା।
