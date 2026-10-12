ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ଓ ସିଜେପିର ବିକ୍ଷୋଭ, କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ସହର

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ କଂଗ୍ରେସ । କେବଳ କଂଗ୍ରେସ ନୁହେଁ ଏଥିସହିତ ସିଜେପି ମଧ୍ୟ ବିକ୍ଷୋଭ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଲୋଡ଼ିବାକୁ ସଂସଦ ମାର୍ଗ ଥାନାକୁ ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ପଠାଇବ। କଂଗ୍ରେସର ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ବିକ୍ଷୋଭ ଯୋଜନା ଥିବାରୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଇନ-ଶୃଙ୍ଖଳା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି । ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବାରିକେଡ୍ ଲଗାଯାଇଛି । ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଅର୍ଦ୍ଧ-ସାମରିକ ବାହିନୀ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ BNSSର ଧାରା ୧୬୩ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି ।
ଦିଲ୍ଲୀରେ ଚାଲିଥିବା ବିକ୍ଷୋଭ ଏବଂ ଆଜି କଂଗ୍ରେସର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବିକ୍ଷୋଭ ମଧ୍ୟରେ, DMRC ପକ୍ଷରୁ ଛଅଟି ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ୍ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । ସେମଧ୍ୟରେ ପଟେଲ୍ ଚୌକ୍, ଜନପଥ, ରାଜୀବ ଚୌକ୍, ମଣ୍ଡି ହାଉସ୍, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ସେକ୍ରେଟାରିଏଟ୍ ଏବଂ ବାରାଖମ୍ବା ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ୍ ରହିଛି। ଏହି ଷ୍ଟେସନ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ସକାଳ ୬ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ ୪ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଯାତାୟତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ଯେଉଁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବିକଳ୍ପ ରାସ୍ତା ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସିଜେପି ମଧ୍ୟ ବିକ୍ଷୋଭ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଲୋଡ଼ିବାକୁ ସଂସଦ ମାର୍ଗ ଥାନାକୁ ଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ।
SIR ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲାଟି ପୂର୍ବରୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ବିଚାରାଧୀନ ରହିଛି ଏବଂ ବିଚାରପତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହାର ଶୁଣାଣି କରୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଆଲୋଚନା ପରେ CJI କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଏହି ବିଷୟ ଉପରେ ନ୍ୟାୟିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ବିଚାର କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ହେବ।
ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, CJIଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତାମାନଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏକ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିବାର ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଯଦି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡଗେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ନେତାମାନେ ଏହି ମାମଲାରେ ନିଜର ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି।