NEET controversy: ‘ଯୁବପିଢ଼ୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ବଞ୍ଚାଇବା’ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶରେ ଲଗାତାର ଘଟୁଥିବା ପେପର୍ ଲିକ୍, ପରୀକ୍ଷାରେ ଅନିୟମିତତା ଏବଂ ବେକାରି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିରୋଧରେ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଘୋଷଣା କରିଛି। ପାର୍ଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଏବଂ ଲୋକସଭାରେ ବିପକ୍ଷ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହେବ।
କଂଗ୍ରେସର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପେପର୍ ଲିକ୍ ଘଟଣାରେ ପୀଡ଼ିତ ଲକ୍ଷାଧିକ ଛାତ୍ର ଓ ଯୁବକଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ମଜବୁତ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଉଠାଇବା।
ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ନେବେ ସିଧାସଳଖ ନେତୃତ୍ୱ, କୋଟାରୁ ଆରମ୍ଭ:
ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ନିଜେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ। ସେ ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ଶିକ୍ଷା ଓ କୋଚିଂ ହବ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ବଡ଼ ଛାତ୍ର ସମ୍ମିଳନୀକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ।
ଅଭିଯାନର ସମୟସୂଚୀ ଅନୁସାରେ:
୧୭ ଜୁନ: କୋଟା (ରାଜସ୍ଥାନ)
୧୦ ଜୁଲାଇ: ଆଲ୍ଲାହାବାଦ (ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ)
୧୧ ଜୁଲାଇ: ପାଟନା (ବିହାର)
୧୪ ଜୁଲାଇ: ଦିଲ୍ଲୀ
‘ରାସ୍ତାରୁ ସଂସଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢ଼ାଇ’-କଂଗ୍ରେସର ଘୋଷଣା:
କଂଗ୍ରେସ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ କେ.ସି. ବେଣୁଗୋପାଳ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୁବମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ରାସ୍ତାରୁ ସଂସଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠାଇବ। ପାର୍ଟିର ମୁଖ୍ୟ ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି...
-NEET ପରୀକ୍ଷାର ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ
-ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ପରୀକ୍ଷା ଫର୍ମ ଫିସ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ କରାଯିବ
-ପେପର୍ ଲିକ୍ ମାଫିଆ ବିରୋଧରେ କଠୋର ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ
-କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା
-କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଓ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ବଡ଼ ଅଭିଯାନ
କଂଗ୍ରେସର ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ NSUI, ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଇକାଇମାନେ ମିଶି ଏହି ଅଭିଯାନକୁ ଦେଶର ସମସ୍ତ କୋଣାକୁ ପହଞ୍ଚାଇବେ। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ସ୍କୁଲ୍, କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଏବଂ ଯୁବ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ସିଧାସଳଖ ସଂଯୋଗ କରାଯିବ।
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଏବଂ ଲାଇଭ୍ ସ୍କ୍ରିନିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରାଯିବ। ପାର୍ଟି କହିଛି ଯେ ଏହି ଲଢ଼େଇ କୌଣସି ରାଜନୀତି ନୁହେଁ, ଏହା ଦେଶର ଯୁବମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଓ ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ କରାଯାଉଛି।