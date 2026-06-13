Add Zee Business As A Preferred Source
App

NEET controversy: ‘ଯୁବପିଢ଼ୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ବଞ୍ଚାଇବା’ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶରେ ଲଗାତାର ଘଟୁଥିବା ପେପର୍ ଲିକ୍, ପରୀକ୍ଷାରେ ଅନିୟମିତତା ଏବଂ ବେକାରି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିରୋଧରେ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଘୋଷଣା କରିଛି। ପାର୍ଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଏବଂ ଲୋକସଭାରେ ବିପକ୍ଷ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହେବ।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jun 13, 2026, 10:38 AM IST|Updated: Jun 13, 2026, 10:51 AM IST
NEET controversy: ‘ଯୁବପିଢ଼ୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ବଞ୍ଚାଇବା’ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
NEET controversy: ‘ଯୁବପିଢ଼ୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ବଞ୍ଚାଇବା’ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ
NEET Controversy25 min ago
2
Petrol Diesel price1 hr ago
3
bhubaneswar news2 hrs ago
4
Top 10 news2 hrs ago
5
Abhishek Banerjee3 hrs ago