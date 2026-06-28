/Dharmendra Pradhan: ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ହାଇଡ୍ରାମା! କଂଗ୍ରେସ-ବିଜେପି ମୁହାଁମୁହିଁ

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଜିଲ୍ଲାର ରାଜନୈତିକ ପରିବେଶ ସରଗରମ ହୋଇଉଠିଛି। ତାଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ବିରୋଧ କରି କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ ଦୁହୁରିଆ ଛକ ନିକଟରେ ଏକାଠି ହୋଇ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେବା ସହ ପ୍ରତିବାଦ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ ସେଠାରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା।
କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରତିବାଦ ଦେଖି ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଉଭୟ ଦଳର କର୍ମୀ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହୋଇ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେବାରୁ ପରିସ୍ଥିତି ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ପୁଲିସ ତୁରନ୍ତ ଏଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଥିଲା।
ଆଇନ-ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପୁଲିସ କିଛି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଓ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପରେ ଥାନାକୁ ନେଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହାପରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି।
ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବା ସହ ବିକାଶମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ସମୀକ୍ଷା କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ତେବେ ତାଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ରାଜନୈତିକ ମାହୋଲ ଅଧିକ ଉଷ୍ମ ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ପୁଲିସ ନଜର ରଖିଥିବା ବେଳେ ଯେକୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ପୁଲିସ ବଳ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି।