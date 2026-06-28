Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Dharmendra Pradhan: ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ହାଇଡ୍ରାମା! କଂଗ୍ରେସ-ବିଜେପି ମୁହାଁମୁହିଁ

Dharmendra Pradhan: ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ହାଇଡ୍ରାମା! କଂଗ୍ରେସ-ବିଜେପି ମୁହାଁମୁହିଁ

କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରତିବାଦ ଦେଖି ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଉଭୟ ଦଳର କର୍ମୀ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହୋଇ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେବାରୁ ପରିସ୍ଥିତି ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ପୁଲିସ ତୁରନ୍ତ ଏଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଥିଲା।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jun 28, 2026, 11:49 AM IST|Updated: Jun 28, 2026, 11:50 AM IST
Dharmendra Pradhan: ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ହାଇଡ୍ରାମା! କଂଗ୍ରେସ-ବିଜେପି ମୁହାଁମୁହିଁ

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଆଜି ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ଦର, ଓଡ଼ିଶାରେ ଲିଟର ପିଛା ପେଟ୍ରୋଲ୍ ମୂଲ୍ୟ....
Petrol Diesel price1 hr ago
2
us iran conflict2 hrs ago
3
Top 10 news3 hrs ago
4
FIFA 20262:03 AM IST
5
Rohit Shetty Death Threat1:39 AM IST