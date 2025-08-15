Independence Day Celebrations: ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ସମାରୋହରେ କାହିଁକି ଯୋଗ ଦେଇନଥିଲେ ରାହୁଲ ଏବଂ ଖଡ୍ଗେ? କଂଗ୍ରେସ କହିଲା କାରଣ
Independence Day Celebrations: ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ସମାରୋହରେ କାହିଁକି ଯୋଗ ଦେଇନଥିଲେ ରାହୁଲ ଏବଂ ଖଡ୍ଗେ? କଂଗ୍ରେସ କହିଲା କାରଣ

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ୭୯ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ଲାଲକିଲ୍ଲାର ପ୍ରାଚୀରରୁ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ୍ଗେ ଏହି ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇ ନଥିଲେ। ଯାହା କାରଣରୁ ବିଜେପି ସେମାନଙ୍କୁ

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Aug 15, 2025, 08:50 PM IST

Independence Day Celebrations: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ୭୯ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ଲାଲକିଲ୍ଲାର ପ୍ରାଚୀରରୁ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ୍ଗେ ଏହି ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇ ନଥିଲେ। ଯାହା କାରଣରୁ ବିଜେପି ସେମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲା। ଏବେ କଂଗ୍ରେସ ରାହୁଲ ଏବଂ ଖଡ୍ଗେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ନଦେବାର କାରଣ ଦର୍ଶାଇଛି। ଦଳର ମୁଖପାତ୍ର ଅଜୟ ଉପାଧ୍ୟାୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବରୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କୁ ଆଗ ଧାଡିରେ ବସା ଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଗତ ବର୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ତାଙ୍କୁ ଶେଷ ଧାଡିରେ ବସା ଯାଇଥିଲା।

କଂଗ୍ରେସ ମୁଖପାତ୍ର ଅଜୟ ଉପାଧ୍ୟାୟ ଆଜ ତକର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କହିଛନ୍ତି, "ଜନସାଧରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଜାଣିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ୍ଗେ ଏବଂ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କାହିଁକି ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ପରମ୍ପରା ରହିଆସିଛି ଯେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦବୀକୁ ଆଗ ଧାଡିରେ ବସାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗତ ବର୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ ରାହୁଲ ଏବଂ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ୍ଗେଙ୍କୁ ଶେଷ ଧାଡିରେ ବସାଯାଇଥିଲା। ଏହା ରାହୁଲ ଏବଂ ଖଡ୍ଗେ ଜୀଙ୍କ କଥା ନୁହେଁ, ବରଂ ସମ୍ବିଧାନର ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ଉଲ୍ଲଂଘନ। ଉଭୟ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଉତୋଳନ କରି ଜାତୀୟ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ରାଜନୀତିକରଣ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।"

ବିଜେପି ନେତା ଶହଜାଦ ପୁନାୱାଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ନଦେବା ପାଇଁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ପଦବୀ ଏକ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦବୀ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତାଙ୍କର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଏକ ସାମ୍ବିଧାନିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା।

ଅନ୍ୟପଟେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସନ୍ଦୀପ ଦୀକ୍ଷିତ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗତ ବର୍ଷ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ପଛ ସିଟ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଆଗରେ ବସାଇବା ଉଚିତ ଥିଲା। ଏହାକୁ ପ୍ରୋଟୋକଲ କିମ୍ବା ନେତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନର ବିଷୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ଅପମାନିତ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଏଥର କଂଗ୍ରେସ ନେତାଙ୍କ ମନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଥିଲା।

କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ପଛ ଧାଡିରେ ବସାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଏକ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଥିଲା ଯେ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ପଦକ ବିଜେତାମାନଙ୍କୁ ଆଗ ଧାଡିରେ ବସିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ଯାହା ଦ୍ୱାରା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ପଛ ଧାଡିରେ ବସାଇବାକୁ ପଡିଥିଲା। ଅନ୍ୟଥା ପ୍ରୋଟୋକଲ ଅନୁସାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କୁ ଆଗ ଧାଡିରେ ବସାଇବାକୁ ପଡିଥାଏ।

About the Author
author img
Jagdish Barik

Journalist

...Read more

