Suresh Kalmadi: ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତାଙ୍କ ପରଲୋକ

Suresh Kalmadi: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଏବଂ ପୁଣେର ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ସୁରେଶ କଲମାଡିଙ୍କର ୮୧ ବର୍ଷ ବୟସରେ ପରଲୋକ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜି ଭୋର ୩ଟା ସମୟରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। କଲମାଡି ଭାରତୀୟ କ୍ରୀଡା ପରିଚାଳନାର ଉତ୍ଥାନ-ପତନ ସହିତ ଜଡିତ ଥିଲେ। ସୁରେଶ କଲମାଡି ପୁଣେରୁ ତିନିଥର ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ଥିଲେ। ସେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାରରେ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଭାରତୀୟ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ସଂଘର ସଭାପତି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ।
ଭାରତୀୟ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଆସୋସିଏସନର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପୁଣେର ଦୀନନାଥ ମଙ୍ଗେଶକର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ଅସୁସ୍ଥତା ପରେ ସେ ପ୍ରାୟ ଭୋର ୩:୩୦ ଟାରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ।
ପୁଣେର ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ରେଳ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କଲମାଡିଙ୍କ ପରିବାରରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ, ଜଣେ ବିବାହିତ ପୁଅ, ବୋହୂ, ଦୁଇ ବିବାହିତ ଝିଅ, ଜଣେ ଜ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ନାତିନାତୁଣୀ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ ପୁଣେର ଏରାଣ୍ଡୱାନେସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ବାସଭବନ କଲମାଡି ହାଉସରେ ଅପରାହ୍ନ ୨ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖାଯିବ। ପୁଣେର ନାଭି ପେଠରେ ଥିବା ବୈକୁଣ୍ଠ ଶ୍ମଶାନରେ ଅପରାହ୍ନ ୩:୩୦ ରେ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ।
ସେ ୨୦୧୦ ଦିଲ୍ଲୀ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡାର ଆୟୋଜନ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଇଭେଣ୍ଟ ସହିତ ଜଡିତ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଛବିକୁ ଗୁରୁତର ଭାବରେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା। କଲମାଡିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଇଭେଣ୍ଟ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଚୁକ୍ତିନାମା ପ୍ରଦାନରେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି, ଠକେଇ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା। ସିବିଆଇ ଏବଂ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରମାଣ ଅଭାବରୁ ପରେ କଲମାଡିଙ୍କୁ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା।