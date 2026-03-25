Sonia Gandhi: ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲେ ସୋନିଆ

Sonia Gandhi: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତ୍ରୀ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ହଠାତ୍ ଖରାପ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀର ସାର୍ ଗଙ୍ଗାରାମ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଏକ ଦଳ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ବ୍ରୋଙ୍କିଆଲ୍ ଆଜ୍ମା ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ଝିଅ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ଭାଡ୍ରା ତାଙ୍କ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରିବାରର ନିକଟତମ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିର ଅଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଜାରି ରହିଛି।
ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ: ସୂତ୍ର
ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଏହି ପ୍ରବେଶ ଏକ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ହୋଇପାରେ, କାରଣ ସେ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିୟମିତ ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତରମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅଛି ଏବଂ ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଏବଂ କର୍ମୀ ତାଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତରମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହେବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରାଯିବ।
ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇଥିଲା
ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀରେ ଏହି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଡାକ୍ତରମାନେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ ଯେ ଦିଲ୍ଲୀର ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣର ମିଳିତ ପ୍ରଭାବ ତାଙ୍କ ବ୍ରୋଙ୍କିଆଲ୍ ଆସ୍ଥମାକୁ ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା। ଜୁନ୍ 19 ତାରିଖରେ, ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ ଗମ୍ଭୀର ପେଟ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ, ଯାହା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସାର୍ ଗଙ୍ଗାରାମ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରାଯାଇଥିଲା। ଜୁନ୍ 15 ତାରିଖରେ ପେଟ ସଂକ୍ରମଣ ଅଭିଯୋଗରେ ତାଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାୟ ଚାରି ଦିନ ଧରି ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ନିରନ୍ତର ନଜର ରଖାଯାଇଥିଲା। ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ 2011 ମସିହାରେ ଆମେରିକାରେ କର୍କଟ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେବେଠାରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସହିତ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। ତଥାପି, 2012 ମସିହାରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇବା ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥିଲା।