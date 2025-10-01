Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2943169
Zee OdishaOdisha National-International

Mallikarjun Kharge: ଅଧାରାତିରେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲେ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମଙ୍ଗଳବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ କଂଗ୍ରେସ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖାର୍ଗେଙ୍କୁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ହାଲୁକା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସମସ୍ୟା ଅନୁଭବ କରିବା ପରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ଖାର୍ଗେଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଖାର୍ଗେଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ଅଛି ଏବ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Oct 01, 2025, 09:08 AM IST

Trending Photos

Mallikarjun Kharge: ଅଧାରାତିରେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲେ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେ

Mallikarjun Kharge: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମଙ୍ଗଳବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ କଂଗ୍ରେସ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖାର୍ଗେଙ୍କୁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ହାଲୁକା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସମସ୍ୟା ଅନୁଭବ କରିବା ପରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ଖାର୍ଗେଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା।

ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଖାର୍ଗେଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ଅଛି ଏବଂ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଏକ ଦଳ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିରନ୍ତର ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ହସ୍ପିଟାଲ ପ୍ରଶାସନ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ମେଡିକାଲ୍ ବୁଲେଟିନ୍ ଜାରି କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।

82 ବର୍ଷୀୟ ଖାର୍ଗେ ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ବୈଠକରେ ନିରନ୍ତର ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଏବଂ ସମର୍ଥକମାନେ ଖାର୍ଗେଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି।

Add Zee News as a Preferred Source

 

About the Author
author img
Prabhudatta Moharana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Top 10 News Headlines Odisha
Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ସକାଳର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର
philippines earthquake
Philippines Earthquake: ଫିଲିପାଇନ୍ସରେ ଭୟଙ୍କର ଭୂମିକମ୍ପ, ୨୨ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
Road accidents
ସାବଧାନ! ଅଧିକାଂଶ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏହି ତିନି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଘଟେ, NCRB ରିପୋର୍ଟରେ ଖୁଲାସା
top 10 news today
ବଙ୍ଗୋପସାଗରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଲଘୁଚାପ, ହାମାସକୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ, ଆଜିର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର
Accident News
Accident News: ଚିକିଟି ବାହୁଦା ନଦୀରେ ଭାସିଯାଇ ପରିବାରର ୩ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ଜଣେ ଗୁରୁତର
;