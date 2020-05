କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସଞ୍ଜୟ ଝାଙ୍କୁ କୋରୋନା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କଂଗ୍ରେସ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମୁଖପାତ୍ର ସଞ୍ଜୟ ଝାଙ୍କୁ କୋରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି । ଶୁକ୍ରବାର ଅପରାହ୍ନରେ ନିଜେ ଟ୍ୱିଟ କରି ସଞ୍ଜୟ ଝା ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଭୂତାଣୁର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖି ଯାଇନାହିଁ । ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁମ୍ବାଇରେ ନିଜ ଘରେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନରେ ରହିଛନ୍ତି ।

I have tested positive for Covid_19 . As I am asymptomatic I am in home quarantine for the next 10-12 days. Please don’t underestimate transmission risks, we are all vulnerable.

Do take care all.

