ହରିଆଣାରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ହରାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ରାହୁଲ ଆଣିଲେ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ

  ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଦିଲ୍ଲୀର କଂଗ୍ରେସ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେଇ ହରିୟାଣା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ ସେଠାରେ ହୋଇଥିବା ଭୋଟ୍ ଜାଲିଆତି ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବୟାନ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଥମେ ଗୁରୁ ନାନକ ଦେବଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ଏବଂ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣ

Nov 05, 2025, 01:56 PM IST

Rahul Gandhi PC: ହରିଆଣାରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ହରାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ରାହୁଲ ଆଣିଲେ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ

Rahul Gandhi: 

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଦିଲ୍ଲୀର କଂଗ୍ରେସ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେଇ ହରିୟାଣା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ ସେଠାରେ ହୋଇଥିବା ଭୋଟ୍ ଜାଲିଆତି ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବୟାନ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଥମେ ଗୁରୁ ନାନକ ଦେବଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ଏବଂ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା।

ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଥିଲେ ଯେ ହରିୟାଣା ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ମିଳିଛି ଏବଂ ଦଳ ଏହି ମାମଲାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରିଛି। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ତଦନ୍ତରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନିୟମିତତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସେ ଦେଶର ଯୁବପିଢ଼ି, ଜେନେରାଲ ଜେଡଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସମ୍ବୋଧିତ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ଏହା ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତର ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ସେମାନେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। 

ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ ହରିୟାଣା ଏକଜିଟ୍ ପୋଲର ଉଦାହରଣ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଥିରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଜୟ ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତା ଏବଂ ଦଳୀୟ ଦଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଯୋଜନା ସହିତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ହରିୟାଣା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନାୟବ ସୈନି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ସରକାର ଗଠନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ହରିୟାଣା ଏକଜିଟ୍ ପୋଲରେ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବହୁମତ ଆକଳନ କରାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ସମସ୍ତ ପୋଲ ସମାନ ସୂଚାଉଥିଲେ। ତଥାପି, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ, ପୋଷ୍ଟାଲ୍ ଭୋଟ୍ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ଭୋଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା।

ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ହରିୟାଣାରେ ଭୋଟ ଦେଇଥିବା ଜଣେ ବ୍ରାଜିଲିୟ ମଡେଲଙ୍କ ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲେ, ଯିଏ ୧୦ଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପୋଲିଂ ବୁଥରେ ମୋଟ ୨୨ ଥର ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ। ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ତାଙ୍କ ନାମ ସୀମା, ସରସ୍ୱତୀ, ସ୍ୱିଟି, ବିମଳା ଇତ୍ୟାଦି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାମରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ତାଙ୍କ ବୟସ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିବରଣୀରେ ବିଭେଦ ଦେଖାଯାଇଥିଲା।

ରାହୁଲ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇ କହିଥିଲେ କି ଏହି ମହିଳା ଭିନ୍ନ ନାମରେ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ନାମ ଅନୁସାରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ୨.୫ ନିୟୁତରୁ ଅଧିକ ଭୋଟରେ ଅନିୟମିତତା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ସେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରି କହିଥିଲେ କି ୫୨୧୬୧୯ ନକଲି ଭୋଟର, ୯୩୧୭୪ ଭୁଲ ଠିକଣା ଓ ୧୯୨୬୩୫୧ ବହୁଳ ଭୋଟର ବୋଲି ସେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ। 

ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ବୁଝାଇବା ଉଚିତ ଯେ କିପରି ଗୋଟିଏ ବୁଥରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ ୨୨୩ ଥର ଦେଖାଯାଉଛି। "ଆମେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ ପ୍ରମାଣ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛୁ," ସେ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ (ମଥୁରା ଜିଲ୍ଲା) ଏବଂ ତା'ପରେ ହରିୟାଣାରେ ଭୋଟ ଦେଇଥିବା ଜଣେ ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ରାହୁଲ ଏହାକୁ ଯୁବ ଭୋଟରଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଚେତାବନୀ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ।

Prabhudatta Moharana

